Платини: Выбирать обладателя «Золотого мяча» легко — только Варан выиграл два самых главных турнира

«Еще никогда не было так легко выбирать обладателя «Золотого мяча». Есть только один футболист, который выиграл Лигу чемпионов и чемпионат мира. Обычно это спор между Роналду и Месси, но в этом году только один футболист выиграл все. Это Варан, кроме того, это очень хороший игрок.