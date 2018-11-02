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18:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Платини: Выбирать обладателя «Золотого мяча» легко — только Варан выиграл два самых главных турнира

Бывший президент УЕФА Мишель Платини назвал фаворита для главной премии года в футболе.

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Источник: Reuters

«Еще никогда не было так легко выбирать обладателя «Золотого мяча». Есть только один футболист, который выиграл Лигу чемпионов и чемпионат мира. Обычно это спор между Роналду и Месси, но в этом году только один футболист выиграл все. Это Варан, кроме того, это очень хороший игрок.

Результаты — единственный объективный критерий. У вас может быть свое мнение о Гризманне, Мбаппе. Но только Варан выиграл два самых главных турнира", — сказал Платини.

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Андрей Санталов

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