Платини: Выбирать обладателя «Золотого мяча» легко — только Варан выиграл два самых главных турнира
Бывший президент УЕФА Мишель Платини назвал фаворита для главной премии года в футболе.
Бывший президент УЕФА Мишель Платини назвал фаворита для главной премии года в футболе.
«Еще никогда не было так легко выбирать обладателя «Золотого мяча». Есть только один футболист, который выиграл Лигу чемпионов и чемпионат мира. Обычно это спор между Роналду и Месси, но в этом году только один футболист выиграл все. Это Варан, кроме того, это очень хороший игрок.
Результаты — единственный объективный критерий. У вас может быть свое мнение о Гризманне, Мбаппе. Но только Варан выиграл два самых главных турнира", — сказал Платини.
Андрей Санталов