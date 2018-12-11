Иньеста приехал на тренировку «Барселоны»

Андрес Иньеста, завершивший сезон в японском «Виссел Кобе», приехал на тренировочную базу «Барселоны».



Бывший игрок каталонского клуба встретился с Лионелем Месси, Жераром Пике, Серджи Бускетсом, Иваном Ракитичем, Луисом Суаресом и другими игроками «Барсы» и посмотрел, как они готовятся к домашнему матчу с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов.