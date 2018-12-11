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12:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Иньеста приехал на тренировку «Барселоны»

Возвращение легенды в родной клуб.

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Источник: AP 2018

Андрес Иньеста, завершивший сезон в японском «Виссел Кобе», приехал на тренировочную базу «Барселоны».

Бывший игрок каталонского клуба встретился с Лионелем Месси, Жераром Пике, Серджи Бускетсом, Иваном Ракитичем, Луисом Суаресом и другими игроками «Барсы» и посмотрел, как они готовятся к домашнему матчу с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов.

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Иньеста отыграл 14 матчей в чемпионате Японии, в которых забил 3 гола и отдал 3 передачи. Его команда финишировала на 10-м месте.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

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