Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Жирона
Хетафе
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия Д
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
23:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Алавес
Футбол. Зарубежный
22.12
Лацио
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22.12
Бетис
Эйбар
Все события
Фоторепортажи
13Артем Дзюба в роли Петра Первого
15«Я считаю, что я особенный»
18:24 (мск), источник: Sportmail.ru

В Голландии игрок потушил файер пивом

В 1/8 финала Кубка Голландии «Херенвен» приехал в гости к любительской команде «Один'59».

Наверх
Источник: Reuters

Матч завершился победой фаворита 3:1, но запомнился любопытным моментом. Игрок «Один'59» Элке де Граф, увидев горящий файер на поле, сбегал к трибуне и вернулся с пивом, чтобы потушить огонь.

Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря де Графу пауза в матче была небольшой, так что другие футболисты могут взять этот прием на заметку.

Андрей Санталов

Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Загитова обыграла Медведеву на ЧР: она ее просто разгромила
СМИ: «Реал» и «Челси» могут обменяться футболистами
Бывший тренер сборной России возглавил швейцарский клуб
Брату Кокорина по делу о драках вменили больше всего статей
Медведева не стала общаться с прессой после короткой программы
Мужчины выступают в произвольной программе на ЧР (видео)
Bild: «Бавария» и «Атлетико» сразятся за нападающего «Лейпцига»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь