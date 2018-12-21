В Голландии игрок потушил файер пивом

Матч завершился победой фаворита 3:1, но запомнился любопытным моментом. Игрок «Один'59» Элке де Граф, увидев горящий файер на поле, сбегал к трибуне и вернулся с пивом, чтобы потушить огонь.

Благодаря де Графу пауза в матче была небольшой, так что другие футболисты могут взять этот прием на заметку.



Андрей Санталов