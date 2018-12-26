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16:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Голландская футболистка пригласила тех, кому не с кем отмечать Рождество, домой к своим родителям

Добрая история.

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Источник: РИА "Новости"

Игрок «Валенсии» Манди ван ден Берг решилась на необычный поступок. Голландская футболистка месяц назад написала в инстаграме: «Дорогие друзья, каждый год я отмечаю Рождество со своей семьей и друзьями. Знаю, что не для каждого это праздник, многие чувствуют себя одинокими. Поэтому хотим пригласить к себе тех, кому не с кем отмечать Рождество».

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Пять человек из ее родного города Наалдвейка откликнулись на приглашение и пришли к семье ван ден Берг.

«Мы несколько раз говорили об этом с родителями и в этом году решились сделать это. Все прошло даже лучше, чем мы думали. Мы общались, делились своими историями, слушали музыку. Спасибо всем, кто нам помогал», — рассказала футболистка.

Андрей Санталов

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