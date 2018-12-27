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12:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Икарди начал матч с «Наполи» ударом в перекладину

Аргентинец всех удивил.

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Источник: Reuters

Форвард «Интера» Мауро Икарди решил застать врасплох вратаря «Наполи» Алекса Мерета и пробил по его воротам, разводя мяч с центра поля в начале матча. Аргентинцу чуть не повезло — мяч попал в перекладину.

Во время загрузки произошла ошибка.

Икарди в итоге в этом матче не отличился, но «Интер» все равно победил 1:0 и приблизился к идущему вторым «Наполи» на 5 очков.

Игра в Милане получилась довольно грубой — арбитр показал 5 желтых и 2 красные карточки. При этом защитника гостей Калиду Кулибали удалили за аплодисменты арбитру.

Тренер «Наполи» Карло Анчелотти трижды просил судью остановить матч, потому что в адрес Кулибали кричали расистские оскорбления.

Андрей Санталов

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