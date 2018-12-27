Икарди начал матч с «Наполи» ударом в перекладину

Форвард «Интера» Мауро Икарди решил застать врасплох вратаря «Наполи» Алекса Мерета и пробил по его воротам, разводя мяч с центра поля в начале матча. Аргентинцу чуть не повезло — мяч попал в перекладину.

Икарди в итоге в этом матче не отличился, но «Интер» все равно победил 1:0 и приблизился к идущему вторым «Наполи» на 5 очков.



Игра в Милане получилась довольно грубой — арбитр показал 5 желтых и 2 красные карточки. При этом защитника гостей Калиду Кулибали удалили за аплодисменты арбитру.



Тренер «Наполи» Карло Анчелотти трижды просил судью остановить матч, потому что в адрес Кулибали кричали расистские оскорбления.



Андрей Санталов