Вратарь «Кристал Пэласа» сделал нацистский жест, но отрицает это

Источник: AFP 2018

Голкипер «Кристал Пэласа» Уэйн Хеннесси попал в скандальную ситуацию. 31-летний игрок был сфотографирован во время ужина с одноклубниками с вытянутой рукой, вторая в это время была надо ртом.

Фото в сторис инстаграма выложил немецкий футболист «Пэласа» Макс Майер. Сам Хеннесси отрицает, что сделал нацистский жест.

«Я взмахнул рукой и крикнул тому, кто фотографировал, чтобы он поскорее заканчивал с этим. И я приложил руку ко рту, чтобы он услышал меня.

Мне сказали, что есть фотография, где я делаю абсолютно неподобающий жест. Уверяю всех, что я бы никогда так не сделал, любое сходство с таким салютом случайно. Всем любовь и мир", — написал Хеннесси в своем твиттере.