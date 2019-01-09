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18:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Кака женится на бразильской актрисе

Знаменитый футболист сыграет свадьбу во второй раз.

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Бразилец Кака сообщил о помолвке. Бывший игрок «Милана» и «Реала» женится на 31-летней актрисе Каролине Диас.

«Ты сделала меня самым счастливым человеком на свете, и я обещаю сделать тебя самой счастливой женщиной», — написал Кака в инстаграме.

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Ранее Кака был женат на Каролине Селико, с ней он развелся в 2015 году.

Будущая жена Кака играет в бразильских сериалах и принимает участие в фотосессиях.

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Бразилец завершил карьеру в 35 лет. Последним клубом Кака был «Орландо Сити».

Андрей Санталов

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