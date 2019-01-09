Кака женится на бразильской актрисе
Знаменитый футболист сыграет свадьбу во второй раз.
Знаменитый футболист сыграет свадьбу во второй раз.
Бразилец Кака сообщил о помолвке. Бывший игрок «Милана» и «Реала» женится на 31-летней актрисе Каролине Диас.
«Ты сделала меня самым счастливым человеком на свете, и я обещаю сделать тебя самой счастливой женщиной», — написал Кака в инстаграме.
Ранее Кака был женат на Каролине Селико, с ней он развелся в 2015 году.
Будущая жена Кака играет в бразильских сериалах и принимает участие в фотосессиях.
Бразилец завершил карьеру в 35 лет. Последним клубом Кака был «Орландо Сити».
Андрей Санталов