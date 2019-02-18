Дом Боатенга ограбили, пока он играл за «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг пострадал от грабителей. В субботу футболист впервые вышел на поле на домашнем стадионе, а после матча с «Вальядолидом» узнал неприятную новость.



Воры залезли в дом Боатенга в Саррии (престижный район Барселоны) и унесли денег и драгоценностей на сумму от 300 до 400 тысяч евро.