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12:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Дом Боатенга ограбили, пока он играл за «Барселону»

Первый матч на «Камп Ноу» — и вдруг такое.

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Источник: Reuters

Полузащитник «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг пострадал от грабителей. В субботу футболист впервые вышел на поле на домашнем стадионе, а после матча с «Вальядолидом» узнал неприятную новость.

Воры залезли в дом Боатенга в Саррии (престижный район Барселоны) и унесли денег и драгоценностей на сумму от 300 до 400 тысяч евро.

Во время загрузки произошла ошибка.

Похожая история случилась в этом сезоне с защитником «Барсы» Жорди Альбой. Футболиста обворовали в ноябре, пока он играл с «Интером» в Милане.

Боатенг недавно стал игроком каталонской команды — месяц назад он перешел из «Сассуоло» на правах аренды.

Андрей Санталов

Барселона
1:0
Первый тайм: 1:0
Вальядолид
Футбол, Испания, Тур 2416.02.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто ВальвердеГонсалес Сориано Серхио
Голы
Лионель Месси43′
Нереализованные пенальти
Лионель Месси85′
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
1Хорди Масип
20Сержи Роберто
2Хоакин Фернандес
18Жорди Альба
4Франсиско Кико Оливас
3Жерар Пике
5Фернандо Калеро
24Томас Фермален
18Антоньито
22Артуро Видаль
22Начо Мартинес
5Серхио Бускетс
12Серхи Гвардьола
10Лионель Месси
67′
21Мигель Анхель Мичел
70′
21Карлес Аленья
76′
23Ануар
34′
4Иван Ракитич
11Даниэле Верде
67′
11Усман Дембеле
70′
19Тони Вилья
76′
7Филиппе Коутинью
42Стивен Пласа
19Кевин-Принс Боатенг
60′
9Энес Унал
11′79′
9Луис Суарес
24Серхио Гонтан Кеко
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)10
8Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
3Угловые5
12Фолы18
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяХуан Мартинес Мунуэра(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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