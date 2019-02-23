«Барселона» испытает проблемы в Севилье

Последние выступления каталонцев можно оценивать двояко. С одной стороны, команда не знает поражений уже 12 матчей в Примере и уверенно возглавляет турнирную таблицу. С другой, в последних пяти матчах во всех турнирах сине-гранатовые одержали лишь одну победу, да и ту над более чем скромным «Вальядолидом» с минимальным счетом. У «Барселоны» отчетливо проглядывается кризис нападения. Когда такое было в последний раз, чтобы каталонцы в пяти матчах забили четыре гола?