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10:20 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» испытает проблемы в Севилье

В центральном матче очередного тура чемпионата Испании встретятся «Севилья» и «Барселона».

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Источник: AFP 2019

Последние выступления каталонцев можно оценивать двояко. С одной стороны, команда не знает поражений уже 12 матчей в Примере и уверенно возглавляет турнирную таблицу. С другой, в последних пяти матчах во всех турнирах сине-гранатовые одержали лишь одну победу, да и ту над более чем скромным «Вальядолидом» с минимальным счетом. У «Барселоны» отчетливо проглядывается кризис нападения. Когда такое было в последний раз, чтобы каталонцы в пяти матчах забили четыре гола?

«Севилья», успешно преодолевшая барьер «Лацио» в 1/16 финала Лиги Европы, в Примере ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Претендентов на четвертую строчку немало, а в последних матчах севильцы набрали лишь одно очко.

Испания 2018/2019Тур 25, 23.02.2019, 18:15

Севилья-:Барселона-

По мнению аналитиков БК «Лига Ставок», «Барселона» — фаворит встречи, но легкой прогулкой по «Рамон Санчес Писхуан» она явно не отделается. Дома «Севилья» играет очень агрессивно и наверняка постарается создать максимум давления на сине-гранатовых, переживающих не лучший отрезок сезона. Рекомендуем заключить пари на то, что «Барселона» забьет не более двух голов с коэффициентом 1,62.

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