«Барселона» испытает проблемы в Севилье
В центральном матче очередного тура чемпионата Испании встретятся «Севилья» и «Барселона».
В центральном матче очередного тура чемпионата Испании встретятся «Севилья» и «Барселона».
Последние выступления каталонцев можно оценивать двояко. С одной стороны, команда не знает поражений уже 12 матчей в Примере и уверенно возглавляет турнирную таблицу. С другой, в последних пяти матчах во всех турнирах
«Севилья», успешно преодолевшая барьер «Лацио» в 1/16 финала Лиги Европы, в Примере ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Претендентов на четвертую строчку немало, а в последних матчах севильцы набрали лишь одно очко.
По мнению аналитиков БК «Лига Ставок», «Барселона» — фаворит встречи, но легкой прогулкой по «Рамон Санчес Писхуан» она явно не отделается. Дома «Севилья» играет очень агрессивно и наверняка постарается создать максимум давления на