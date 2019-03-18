Нурмагомедов побывал на дерби «Милан» — «Интер»
Бойца ММА периодически можно встретить на футболе.
Бойца ММА периодически можно встретить на футболе.
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, что съездил на одно из главных дерби в серии А — «Милан» — «Интер».
«Что за невероятный матч был сегодня в Милане. С детства не пропускал это противостояние, ведь это лучшее дерби в истории футбола, а теперь и самому удалось побывать на матче и вживую увидеть всю красоту итальянского футбола», — написал Хабиб в инстаграме.
Нурмагомедов не раз говорил, что ему нравится футбол, периодически спортсмен смотрит матчи на стадионе. В ноябре 2018-го «ПСЖ» пригласил Хабиба на игру Лиги чемпионов.
В этом сезоне Нурмагомедов также побывал на хоккее в
Илья Андреев