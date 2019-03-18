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18:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Нурмагомедов побывал на дерби «Милан» — «Интер»

Бойца ММА периодически можно встретить на футболе.

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Источник: Reuters

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, что съездил на одно из главных дерби в серии А — «Милан» — «Интер».

«Что за невероятный матч был сегодня в Милане. С детства не пропускал это противостояние, ведь это лучшее дерби в истории футбола, а теперь и самому удалось побывать на матче и вживую увидеть всю красоту итальянского футбола», — написал Хабиб в инстаграме.

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Нурмагомедов не раз говорил, что ему нравится футбол, периодически спортсмен смотрит матчи на стадионе. В ноябре 2018-го «ПСЖ» пригласил Хабиба на игру Лиги чемпионов.

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В этом сезоне Нурмагомедов также побывал на хоккее в Санкт-Петербурге, где произвел символическое вбрасывание.

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Илья Андреев

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