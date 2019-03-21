Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Кипр0
Сан-Марино0
Футбол. Сборные
21:00
Косово
Дания
Футбол. Чемпионат Европы
18:00
Казахстан3
Шотландия0
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Северная Ирландия
Эстония
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Нидерланды
Беларусь
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Словакия
Венгрия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Хорватия
Азербайджан
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Израиль
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Македония
Латвия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Австрия
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Бельгия
Россия
Футбол. Сборные
16:45
Саудовская Аравия1
ОАЭ2
Футбол. Сборные
22.03
США
Эквадор
Все события
Фоторепортажи
18«Динамо» отступать некуда, ЦСКА мстит за Капризова
14Лучшие тренеры мира по версии France Football
18:45 (мск), источник: Sportmail.ru

«Сампдория» сделала подарок своему «главному болельщику в Африке»

Вот она, сила соцсетей.

Наверх
Источник: AP 2019

Молодой болельщик «Сампдории» Кайсе из Нигерии получил приятный подарок от итальянского клуба. Парень часто писал в твиттере об итальянском футболе, своей любимой команде, и его заметили.

Во время загрузки произошла ошибка.

В январе «Сампдория» попросила его набрать 1000 ретвитов одной из записей, и Кайсе вскоре перевыполнил норму — больше 2000 ретвитов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чтобы отметить своего «главного болельщика в Африке», «Сампдория» отправила ему в подарок фирменную футболку, письмо от капитана команды Фабио Куальяреллы и фотографию игроков с автографами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вслед за фаном из Нигерии к «Сампдории» обратился болельщик из ОАЭ. Возможно, ему тоже придет подарок из клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

Сампдория
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Анастасия Кузьмина выиграла спринтерский зачет Кубка мира
Бердыев: Я хотел работать в сборной России, но выбрали Черчесова
Алине стены не помогут. Допинг-офицеры лишили Загитову сна
Российские биатлонистки сохранили максимальную квоту в КМ
Журналисты назвали футболиста «Реала» лучшим спортсменом мира
Россиянина призвали извиниться за проваленный прокат на ЧМ
Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Вашингтон»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь