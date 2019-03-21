«Сампдория» сделала подарок своему «главному болельщику в Африке»

Источник: AP 2019

Молодой болельщик «Сампдории» Кайсе из Нигерии получил приятный подарок от итальянского клуба. Парень часто писал в твиттере об итальянском футболе, своей любимой команде, и его заметили.

В январе «Сампдория» попросила его набрать 1000 ретвитов одной из записей, и Кайсе вскоре перевыполнил норму — больше 2000 ретвитов.

Чтобы отметить своего «главного болельщика в Африке», «Сампдория» отправила ему в подарок фирменную футболку, письмо от капитана команды Фабио Куальяреллы и фотографию игроков с автографами.

Вслед за фаном из Нигерии к «Сампдории» обратился болельщик из ОАЭ. Возможно, ему тоже придет подарок из клуба.