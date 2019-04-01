Ракитич и его жена сфотографировались обнаженными в джакузи
Романтическое фото.
Романтическое фото.
Ракель Маури, жена полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича, поделилась интересной
«Так выглядит язык сердца. Люблю тебя», — подписала Ракель фотографию.
Ракитич и Маури познакомились, когда хорват играл за «Севилью». Ракель тогда работала официанткой в отеле, где жил футболист.
Ракитич тогда не знал испанского языка, но со временем все же смог пригласить девушку на свидание. Они поженились в 2013-м, у пары родились две дочери.
В 2014 году семья переехала в Барселону.
Андрей Санталов