Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Сент-Этьен
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
31.03
Вальядолид1
Реал Сосьедад1
Футбол. Зарубежный
31.03
Интер0
Лацио1
Футбол. Зарубежный
31.03
Реал3
Уэска2
Футбол. Зарубежный
31.03
Тулуза0
ПСЖ1
Все события
Фоторепортажи
9Сборная России разгромила команду Казахстана
18ЦСКА обыграл СКА в первом матче серии
18:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Ракитич и его жена сфотографировались обнаженными в джакузи

Романтическое фото.

Наверх
Источник: Reuters

Ракель Маури, жена полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича, поделилась интересной черно-белой фотографией в своем инстаграме. Хорватский футболист и его супруг позировали обнаженными в джакузи.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Так выглядит язык сердца. Люблю тебя», — подписала Ракель фотографию.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ракитич и Маури познакомились, когда хорват играл за «Севилью». Ракель тогда работала официанткой в отеле, где жил футболист.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ракитич тогда не знал испанского языка, но со временем все же смог пригласить девушку на свидание. Они поженились в 2013-м, у пары родились две дочери.

Во время загрузки произошла ошибка.

В 2014 году семья переехала в Барселону.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
РПЛ: «Спартак» и «Рубин» не могли играть в субботу
Тутберидзе озвучила свою версию ухода Медведевой в группу Орсера
Биатлонный сезон закрыли без драки: что решил тренерский совет?
Возвращение Игнатьева: как сложился победный паззл «Краснодара»
Российский фигурист на тренировке сделал четверной тулуп (видео)
СКА пытается одержать первую победу в серии с ЦСКА (трансляция)
Нападающий «Спартака» рассказал о возможном уходе из клуба
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь