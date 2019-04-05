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15:52 (мск), источник: Sportmail.ru

В Марокко игроки побежали делать селфи после гола и были за это наказаны

Пытались скопировать Балотелли.

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Источник: РИА "Новости"

Забавный эпизод случился в первой лиге чемпионата Марокко. Игроки команды «Юссуфия Беррешид», забив гол, решили отпраздновать его по примеру Марио Балотелли: сделать групповое селфи.

Главный судья не стал дожидаться Мохаммеда Эль-Факиха и его одноклубников и дал сигнал продолжать встречу. И вот что последовало дальше.

Во время загрузки произошла ошибка.

Игроки «Мулудия Уджда» в первой же атаке дошли до штрафной соперника и получили право на пенальти. Удар с точки — и счет снова стал равным. Игра в итоге так и закончилась вничью — 1:1.

Форвард «Марселя» Балотелли прославился недавно тем, что, забив гол, взял смартфон, снял селфи-видео и сразу отправил видео в сторис своего инстаграма.

У марокканских футболистов все вышло не так удачно. Пост в инстаграме не загрузился, вдобавок еще и позволили сопернику легко сравнять счет.

Андрей Санталов

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