В Марокко игроки побежали делать селфи после гола и были за это наказаны
Пытались скопировать Балотелли.
Пытались скопировать Балотелли.
Забавный эпизод случился в первой лиге чемпионата Марокко. Игроки команды «Юссуфия Беррешид», забив гол, решили отпраздновать его по примеру Марио Балотелли: сделать групповое селфи.
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Игроки «Мулудия Уджда» в первой же атаке дошли до штрафной соперника и получили право на пенальти. Удар с точки — и счет снова стал равным. Игра в итоге так и закончилась вничью — 1:1.
Форвард «Марселя» Балотелли прославился недавно тем, что, забив гол, взял смартфон, снял
У марокканских футболистов все вышло не так удачно. Пост в инстаграме не загрузился, вдобавок еще и позволили сопернику легко сравнять счет.
Андрей Санталов