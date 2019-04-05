В Марокко игроки побежали делать селфи после гола и были за это наказаны

Забавный эпизод случился в первой лиге чемпионата Марокко. Игроки команды «Юссуфия Беррешид», забив гол, решили отпраздновать его по примеру Марио Балотелли: сделать групповое селфи. Главный судья не стал дожидаться Мохаммеда Эль-Факиха и его одноклубников и дал сигнал продолжать встречу. И вот что последовало дальше.

Игроки «Мулудия Уджда» в первой же атаке дошли до штрафной соперника и получили право на пенальти. Удар с точки — и счет снова стал равным. Игра в итоге так и закончилась вничью — 1:1.



Форвард «Марселя» Балотелли прославился недавно тем, что, забив гол, взял смартфон, снял селфи-видео и сразу отправил видео в сторис своего инстаграма.



У марокканских футболистов все вышло не так удачно. Пост в инстаграме не загрузился, вдобавок еще и позволили сопернику легко сравнять счет.



Андрей Санталов