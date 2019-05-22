Озил пригласил домой мальчика с тяжелым заболеванием

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил порадовал 8-летнего болельщика, тайно пригласив его домой вместе со всей семьей.



Каллум Эксфорд тяжело болен, у мальчика нейрофиброматоз (наследственное заболевание с возникновением опухолей), хроническая болезнь легких и церебральный паралич. Из-за состояния здоровья он должен часто ездить в больницу на проверку.



В этот раз родители тоже сказали Каллуму, что едут к доктору, а сами привезли его в гости к Озилу, устроив мальчику сюрприз.