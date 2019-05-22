Озил пригласил домой мальчика с тяжелым заболеванием
Для маленького болельщика это был сюрприз.
Для маленького болельщика это был сюрприз.
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил порадовал 8-летнего болельщика, тайно пригласив его домой вместе со всей семьей.
Каллум Эксфорд тяжело болен, у мальчика нейрофиброматоз (наследственное заболевание с возникновением опухолей), хроническая болезнь легких и церебральный паралич.
В этот раз родители тоже сказали Каллуму, что едут к доктору, а сами привезли его в гости к Озилу, устроив мальчику сюрприз.
Озил помогает благотворительной организации Rays of Sunshine, через нее и была организована эта встреча.
Месут — любимый игрок маленького болельщика «Арсенала», теперь Каллум знаком с ним лично и даже поиграл в футбол со звездой «канониров».
Андрей Санталов