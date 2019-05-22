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18:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Озил пригласил домой мальчика с тяжелым заболеванием

Для маленького болельщика это был сюрприз.

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Источник: Reuters

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил порадовал 8-летнего болельщика, тайно пригласив его домой вместе со всей семьей.

Каллум Эксфорд тяжело болен, у мальчика нейрофиброматоз (наследственное заболевание с возникновением опухолей), хроническая болезнь легких и церебральный паралич. Из-за состояния здоровья он должен часто ездить в больницу на проверку.

В этот раз родители тоже сказали Каллуму, что едут к доктору, а сами привезли его в гости к Озилу, устроив мальчику сюрприз.

Во время загрузки произошла ошибка.

Озил помогает благотворительной организации Rays of Sunshine, через нее и была организована эта встреча.

Месут — любимый игрок маленького болельщика «Арсенала», теперь Каллум знаком с ним лично и даже поиграл в футбол со звездой «канониров».

Андрей Санталов

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