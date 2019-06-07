Озил оплатит 1000 операций для детей из бедных семей

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил сегодня женится на своей девушке Амине Гюлсе. Накануне свадьбы футболист рассказал о благотворительной акции в честь важного события в жизни.



«Многие болельщики спрашивали меня, моих близких и друзей о наших пожеланиях на свадьбу. Я профессиональный футболист, мне повезло, я хорошо зарабатываю. Но я прошу всех, кто хочет помочь, поддержать проект Big Shoe.



Амине и я покроем расходы на 1000 операций для детей из бедных семей. Я буду рад, если больше нуждающихся по всему миру получат нужное лечение.