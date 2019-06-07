Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Грузия1
Гибралтар0
Футбол. Сборные
21:00
Тунис
Ирак
Футбол. Сборные
21:30
Словакия
Иордания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Черногория
Косово
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Чехия
Болгария
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Украина
Сербия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Литва
Люксембург
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Дания
Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Швеция
Мальта
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Норвегия
Румыния
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Фарерские острова
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Латвия
Израиль
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Македония
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Австрия
Словения
Футбол. Сборные
14:35
Китай2
Филиппины0
Футбол. Сборные
8.06
Уругвай
Панама
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея1
Австралия0
Футбол. Сборные
8.06
Аргентина
Никарагуа
Все события
Фоторепортажи
17Улыбающийся Дзюба, серьезный Смолов. Россия готовится к отборочным матчам Евро-2020
10Голландцы вышли в финал Лиги наций
18:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Озил оплатит 1000 операций для детей из бедных семей

У Месута доброе сердце.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил сегодня женится на своей девушке Амине Гюлсе. Накануне свадьбы футболист рассказал о благотворительной акции в честь важного события в жизни.

«Многие болельщики спрашивали меня, моих близких и друзей о наших пожеланиях на свадьбу. Я профессиональный футболист, мне повезло, я хорошо зарабатываю. Но я прошу всех, кто хочет помочь, поддержать проект Big Shoe.

Амине и я покроем расходы на 1000 операций для детей из бедных семей. Я буду рад, если больше нуждающихся по всему миру получат нужное лечение.

Во время загрузки произошла ошибка.

Я поддерживал проект Big Shoe со времен чемпионата мира в Бразилии. Эта организация работает с немецкими и швейцарскими врачами, которые делают серьезные операции по всему миру. Мы уже помогали детям в Бразилии в 2014-м, Африке в 2016-м и в России в 2018-м. Теперь хотим делать это во всем мире", — написал Озил в твиттере.

Андрей Санталов

Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Саранск ждет праздник. Россия завершила подготовку к игре отбора
Надаль победил Федерера в полуфинале Roland Garros
Обладатель Кубка Стэнли о пользе игроков НХЛ в сборной РФ
Глава UFC: Макгрегор проведет следующий бой до конца года
Загитова приготовила торт в шоу на японском ТВ (фото)
Independent: «Реал» хочет приобрести Эриксена вместо Погба
Как накачать мышцы без спортзала
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь