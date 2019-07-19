Оденься, как Бекхэм

Не знаем, действительно ли Бекхэм любит группу Stone Roses или ему просто понравился принт — но вот вам такой же.
Фото Бекхэма в светлом бежевом пиджаке постили во всех популярных футбольных аккаунтах в инстаграме. Повторить образ не сложно, но не забудьте про контрастный темный галстук.
Рубашка в клетку в классических цветах — то, что нужно для расслабленного, но в то же время четкого образа.
Дэвид уже больше десяти лет является послом доброй воли ЮНИСЕФ и активно занимается благотворительностью. Вы тоже можете таким образом поддержать организацию, а еще лучше просто помочь
Дэвид любит костюмы, значит, и вам придется их полюбить. Классический
Возможно,
Простой свитер цвета, который идет всем. Что тут еще сказать? Ах, да, осень уже близко!
Даже если вам кажется, что вы уже выросли из такой одежды — не верьте своим ощущениям, не выросли. Бекхэм носит — и вы можете. Главное не переборщить с пестротой.
Бекхэм явно любит белые кроссовки и носит их довольно часто. Носите и вы, они уже давно стали городской классикой.
Никуда, правильно. Очки такой формы Дэвид носит на этом фото — советуем примерить такие всем, с ними сложно промахнуться.