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12:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Оденься, как Бекхэм

Экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм считается признанной иконой стиля. Многие хотели бы выглядеть, как англичанин, но не всем это удается — вещи он носит совсем не дешевые. Проект Спорт Mail.Ru составил краткое руководство, которое поможет вам одеться как Бекхэм по вполне адекватной, а местами даже низкой цене.

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Футболка с принтом просто необходима

Футболка с принтом

Не знаем, действительно ли Бекхэм любит группу Stone Roses или ему просто понравился принт — но вот вам такой же.

Этот пиджак произвел фурор на недавнем Уимблдоне

Бежевый пиджак

Фото Бекхэма в светлом бежевом пиджаке постили во всех популярных футбольных аккаунтах в инстаграме. Повторить образ не сложно, но не забудьте про контрастный темный галстук.

Рубашка в клетку всегда пригодится

Рубашка в клетку

Рубашка в клетку в классических цветах — то, что нужно для расслабленного, но в то же время четкого образа.

Несите добро с ЮНИСЕФ

Футболка

Дэвид уже больше десяти лет является послом доброй воли ЮНИСЕФ и активно занимается благотворительностью. Вы тоже можете таким образом поддержать организацию, а еще лучше просто помочь кому-то рядом с вами.

Без классического костюма не обойтись

Источник: Instagram Дэвида Бекхэма
Костюм на заказ

Дэвид любит костюмы, значит, и вам придется их полюбить. Классический темно-синий или черный — беспроигрышный вариант. Можно вообще заказать «такой же, как у Бэкхема», сшитый по вашим меркам.

Голубая рубашка: классика, но не совсем

Голубая рубашка

Возможно, светло-голубая рубашка в вашем гардеробе уже есть. Тогда просто присмотритесь, как Дэвид сочетает ее с другими вещами. А если рубашки еще нет — самое время купить.

С бежевым невозможно ошибиться

Бежевый свитер

Простой свитер цвета, который идет всем. Что тут еще сказать? Ах, да, осень уже близко!

Джинсу и нашивки носить никогда не поздно

Джинсовая куртка

Даже если вам кажется, что вы уже выросли из такой одежды — не верьте своим ощущениям, не выросли. Бекхэм носит — и вы можете. Главное не переборщить с пестротой.

Белые кроссовки всему голова

Белые кроссовки

Бекхэм явно любит белые кроссовки и носит их довольно часто. Носите и вы, они уже давно стали городской классикой.

Куда же без солнечных очков?

Солнечные очки

Никуда, правильно. Очки такой формы Дэвид носит на этом фото — советуем примерить такие всем, с ними сложно промахнуться.

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