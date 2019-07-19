Оденься, как Бекхэм

Футболка с принтом Больше фото

Не знаем, действительно ли Бекхэм любит группу Stone Roses или ему просто понравился принт — но вот вам такой же.

Бежевый пиджак Посмотреть цену

Фото Бекхэма в светлом бежевом пиджаке постили во всех популярных футбольных аккаунтах в инстаграме. Повторить образ не сложно, но не забудьте про контрастный темный галстук.

Рубашка в клетку Еще фото

Рубашка в клетку в классических цветах — то, что нужно для расслабленного, но в то же время четкого образа.

Футболка Больше вариантов

Дэвид уже больше десяти лет является послом доброй воли ЮНИСЕФ и активно занимается благотворительностью. Вы тоже можете таким образом поддержать организацию, а еще лучше просто помочь кому-то рядом с вами.

Источник: Instagram Дэвида Бекхэма

Костюм на заказ Узнать цену

Дэвид любит костюмы, значит, и вам придется их полюбить. Классический темно-синий или черный — беспроигрышный вариант. Можно вообще заказать «такой же, как у Бэкхема», сшитый по вашим меркам.

Голубая рубашка Еще варианты

Возможно, светло-голубая рубашка в вашем гардеробе уже есть. Тогда просто присмотритесь, как Дэвид сочетает ее с другими вещами. А если рубашки еще нет — самое время купить.

Бежевый свитер Узнать цену

Простой свитер цвета, который идет всем. Что тут еще сказать? Ах, да, осень уже близко!

Джинсовая куртка Больше фото

Даже если вам кажется, что вы уже выросли из такой одежды — не верьте своим ощущениям, не выросли. Бекхэм носит — и вы можете. Главное не переборщить с пестротой.

Белые кроссовки Еще фото

Бекхэм явно любит белые кроссовки и носит их довольно часто. Носите и вы, они уже давно стали городской классикой.

Солнечные очки Больше вариантов