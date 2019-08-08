В Бразилии игроку угрожали пистолетом перед пенальти (видео)
Конечно, он промахнулся.
Конечно, он промахнулся.
Необычный случай произошел в Бразилии во время
Перед тем, как один из игроков пробил с пенальти, ему всячески пытались помешать болельщики другой команды. Один из фанатов даже достал пистолет и погрозил им бьющему с точки.
В итоге футболист пробил мимо.
В Бразилии с пистолетом на футболе появляются не только фанаты, но даже и… судьи. Так, в 2015-м главный арбитр достал оружие
Андрей Санталов