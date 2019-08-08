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17:59 (мск), источник: Sportmail.ru

В Бразилии игроку угрожали пистолетом перед пенальти (видео)

Конечно, он промахнулся.

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Источник: Reuters

Необычный случай произошел в Бразилии во время мини-футбольного турнира.

Перед тем, как один из игроков пробил с пенальти, ему всячески пытались помешать болельщики другой команды. Один из фанатов даже достал пистолет и погрозил им бьющему с точки.

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В итоге футболист пробил мимо.

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В Бразилии с пистолетом на футболе появляются не только фанаты, но даже и… судьи. Так, в 2015-м главный арбитр достал оружие из-за конфликта на поле.

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Андрей Санталов

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