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18:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Виллаш-Боаш заставил игроков «Марселя» похлопать болельщикам (видео)

Извинились за 0:0.

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Источник: РИА "Новости"

Андре Виллаш-Боаш вернулся к тренерской работе после двухлетнего отдыха, но дела у его новой команды пока идут не очень. «Марсель» выиграл лишь два матча за предсезонку, а чемпионат Франции начал с домашнего поражения 0:2 и гостевой ничьей 0:0.

Как раз после безголевого матча с «Нантом» Виллаш-Боаш заставил своих игроков похлопать болельщикам на гостевом секторе в качестве извинений. Португалец развернул футболистов, уходивших с поля в подтрибунное помещение.

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До «Марселя» Виллаш-Боаш работал в «Порту», «Челси», «Тоттенхэме», «Зените» и «Шанхай СИПГ». В прошлом сезоне французский клуб занял 5-е место в чемпионате, не попав в еврокубки.

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