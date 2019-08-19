Виллаш-Боаш заставил игроков «Марселя» похлопать болельщикам (видео)

Андре Виллаш-Боаш вернулся к тренерской работе после двухлетнего отдыха, но дела у его новой команды пока идут не очень. «Марсель» выиграл лишь два матча за предсезонку, а чемпионат Франции начал с домашнего поражения 0:2 и гостевой ничьей 0:0.



Как раз после безголевого матча с «Нантом» Виллаш-Боаш заставил своих игроков похлопать болельщикам на гостевом секторе в качестве извинений. Португалец развернул футболистов, уходивших с поля в подтрибунное помещение.