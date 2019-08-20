Бразильские пчелы сорвали начало футбольного матча (видео)
Уже не в первый раз.
Уже не в первый раз.
В Бразилии начало матча «Форталеза» — «Интернасьонал» было отложено на 19 минут. Причиной такой задержки стали пчелы, облепившие один из угловых флажков.
С насекомыми в итоге справились при помощи брандспойтов. Игра началась, пчелы на арену больше не возвращались.
В Бразилии пчелы периодически прилетают на футбольные стадионы. В 2011 году они атаковали полупрофессиональных футболистов прямо во время матча.
«Форталеза» уступила «Интернасьоналу» 0:1. Возможно, теперь прилет пчел будет считаться для этой команды плохой приметой.
Андрей Санталов