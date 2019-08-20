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18:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Бразильские пчелы сорвали начало футбольного матча (видео)

Уже не в первый раз.

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Источник: РИА "Новости"

В Бразилии начало матча «Форталеза» — «Интернасьонал» было отложено на 19 минут. Причиной такой задержки стали пчелы, облепившие один из угловых флажков.

Во время загрузки произошла ошибка.

С насекомыми в итоге справились при помощи брандспойтов. Игра началась, пчелы на арену больше не возвращались.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Бразилии пчелы периодически прилетают на футбольные стадионы. В 2011 году они атаковали полупрофессиональных футболистов прямо во время матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Форталеза» уступила «Интернасьоналу» 0:1. Возможно, теперь прилет пчел будет считаться для этой команды плохой приметой.

Андрей Санталов

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