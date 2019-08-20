Бразильские пчелы сорвали начало футбольного матча (видео)

Источник: РИА "Новости"

В Бразилии начало матча «Форталеза» — «Интернасьонал» было отложено на 19 минут. Причиной такой задержки стали пчелы, облепившие один из угловых флажков.

С насекомыми в итоге справились при помощи брандспойтов. Игра началась, пчелы на арену больше не возвращались.

В Бразилии пчелы периодически прилетают на футбольные стадионы. В 2011 году они атаковали полупрофессиональных футболистов прямо во время матча.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/e7xb6VgzJqc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.