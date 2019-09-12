Текущие события
Футбол. Сборные
11.09
Бразилия
Перу
01
Футбол. Премьер-лига
13.09
Зенит
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
13.09
Лилль
Анже
Футбол. Зарубежный
13.09
Фортуна Д
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
13.09
Амьен
Лион
Футбол. Зарубежный
13.09
Мальорка
Атлетик
Все события
Фоторепортажи
39«Торпедо» празднует с фанатами, Талалаев ушел с пресс-конференции. Атмосферные кадры топ-матча ФНЛ
22Хабиб победил Порье и защитил титул чемпиона UFC
18:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист признался, что однажды купил три машины за один день

Он был молод и играл в АПЛ.

Наверх
Источник: AP 2019

Ганский полузащитник Кевин-Принс Боатенг рассказал, что испортило его карьеру. В 2007-м футболист перешел в «Тоттенхэм», но надолго там не задержался, проведя лишь 14 матчей в АПЛ.

«Я был идиотом. Не думал о футболе как о работе. У меня был талант, но я тренировался по минимуму, час на поле — и хорош. Я последним приезжал на тренировку и первым уезжал. Тогда мне нравилось проводить время с друзьями.

У меня были деньги, я жил, как король. В тренажерный зал я не ходил. А это влияет на последующую карьеру. Когда был в «Тоттенхэме», как-то купил за день три машины: «Ламборгини», «Хаммер» и «Кадиллак».

Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь я рассказываю молодым игрокам: за деньги счастье не купишь. Я не играл, были проблемы в семье, я не попадал в заявку команды. Тогда искал счастье в вещах. Машина может сделать тебя счастливым на неделю. Я купил три, чтобы быть счастливым три недели", — сообщил Боатенг в интервью La Repubblica.

Во время загрузки произошла ошибка.

Боатенг поиграл в 11 клубах, включая «Барселону». Сейчас он выступает за «Фиорентину».

Андрей Санталов

Фиорентина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Главная надежда российской легкой атлетики проиграла перед ЧМ
Хабиб опять не № 1? Все правильно, допингист из США лучше него
Смотрит гонки: что известно о состоянии Шумахера
Орсер: Конкуренция среди россиянок поможет Медведевой
«И мяч не понадобился». В Америке издеваются над своей сборной
Месси принял приглашение Роналду на обед
IBU оправдал казахстанских биатлонистов. Они пропустили год
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь