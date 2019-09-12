Футболист признался, что однажды купил три машины за один день

Ганский полузащитник Кевин-Принс Боатенг рассказал, что испортило его карьеру. В 2007-м футболист перешел в «Тоттенхэм», но надолго там не задержался, проведя лишь 14 матчей в АПЛ.



«Я был идиотом. Не думал о футболе как о работе. У меня был талант, но я тренировался по минимуму, час на поле — и хорош. Я последним приезжал на тренировку и первым уезжал. Тогда мне нравилось проводить время с друзьями.



У меня были деньги, я жил, как король. В тренажерный зал я не ходил. А это влияет на последующую карьеру. Когда был в «Тоттенхэме», как-то купил за день три машины: «Ламборгини», «Хаммер» и «Кадиллак».