Футболист признался, что однажды купил три машины за один день
Он был молод и играл в АПЛ.
Он был молод и играл в АПЛ.
Ганский полузащитник
«Я был идиотом. Не думал о футболе как о работе. У меня был талант, но я тренировался по минимуму, час на поле — и хорош. Я последним приезжал на тренировку и первым уезжал. Тогда мне нравилось проводить время с друзьями.
У меня были деньги, я жил, как король. В тренажерный зал я не ходил. А это влияет на последующую карьеру. Когда был в «Тоттенхэме»,
Теперь я рассказываю молодым игрокам: за деньги счастье не купишь. Я не играл, были проблемы в семье, я не попадал в заявку команды. Тогда искал счастье в вещах. Машина может сделать тебя счастливым на неделю. Я купил три, чтобы быть счастливым три недели", — сообщил Боатенг в интервью La Repubblica.
Боатенг поиграл в 11 клубах, включая «Барселону». Сейчас он выступает за «Фиорентину».
Андрей Санталов