Неймар платит друзьям 11 тысяч евро в месяц
Кажется, все довольны.
Кажется, все довольны.
Испанский сайт Mundo Deportivo рассказал о жизни ближайшего окружения звезды «ПСЖ» Неймара. Выяснилось, что бразилец платит друзьям 11 тысяч евро в месяц.
Обычно вместе с Неймаром живут и путешествуют шесть его друзей — одним словом эту группу людей называют Toiss.
Среди них Жо Амансио, приехавший играть в испанский «Леганес», но его футбольная карьера быстро завершилась. Неймар дружит с Амансио с 13 лет, юноши вместе занимались футболом в Бразилии и играли в одной команде до 2010 года.
Жилмар Себола Араужо является официальным фотографом Неймара.
Гильерме Питта — главный в окружении Неймара по веселью и вечеринкам.
Альваро Коста помогал бразильскому футболисту обжиться в Барселоне. Густаво Алмейда играл с Неймаром в
По словам друзей Неймара, они помогают справляться ему с давлением.
«Мы для него как громоотвод. Никогда не говорим с ним о футболе. С нами он избавляется от стресса. Мы вместе живем, путешествуем…» — сказал один из друзей бразильца.
Андрей Санталов