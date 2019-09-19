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16:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Неймар платит друзьям 11 тысяч евро в месяц

Кажется, все довольны.

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Источник: Reuters

Испанский сайт Mundo Deportivo рассказал о жизни ближайшего окружения звезды «ПСЖ» Неймара. Выяснилось, что бразилец платит друзьям 11 тысяч евро в месяц.

Обычно вместе с Неймаром живут и путешествуют шесть его друзей — одним словом эту группу людей называют Toiss.

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Среди них Жо Амансио, приехавший играть в испанский «Леганес», но его футбольная карьера быстро завершилась. Неймар дружит с Амансио с 13 лет, юноши вместе занимались футболом в Бразилии и играли в одной команде до 2010 года.

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Жилмар Себола Араужо является официальным фотографом Неймара.

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Гильерме Питта — главный в окружении Неймара по веселью и вечеринкам.

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Альваро Коста помогал бразильскому футболисту обжиться в Барселоне. Густаво Алмейда играл с Неймаром в мини-футбол в 12 лет, а сейчас рекрутирует бразильских музыкантов в промоутерскую компанию NRSports, связанную со звездой сборной Бразилии. Еще один близкий к Неймару человек — Кристиан Гедес, ставший недавно бизнесменом.

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По словам друзей Неймара, они помогают справляться ему с давлением.

«Мы для него как громоотвод. Никогда не говорим с ним о футболе. С нами он избавляется от стресса. Мы вместе живем, путешествуем…» — сказал один из друзей бразильца.

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Андрей Санталов

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