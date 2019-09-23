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18:46 (мск), источник: Sportmail.ru

«Витесс» сделал командное фото в зоопарке

Жирафы, зебры и футболисты со Слуцким.

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Источник: РИА "Новости"

Голландский «Витесс» перед матчем с «Фортуной» побывал в зоопарке Арнема и устроили там фотосессию. Посмотреть поближе на футболистов пришли жирафы и зебры.

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А вот как все выглядело в тот день. Леониду Слуцкому явно нравится быть в зоопарке. Гостей, кстати, вежливо предупредили: «Не делайте резких движений и не кричите громко».

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После такой фотосессии «Витесс» одержал волевую победу, обыграв «Фортуну» со счетом 4:2. Матч был посвящен 75-летию битвы за Арнем.

Сам Слуцкий позже выложил свою версию командной фотографии.

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Андрей Санталов

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