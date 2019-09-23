«Витесс» сделал командное фото в зоопарке
Жирафы, зебры и футболисты со Слуцким.
Жирафы, зебры и футболисты со Слуцким.
Голландский «Витесс» перед матчем с «Фортуной» побывал в зоопарке Арнема и устроили там фотосессию. Посмотреть поближе на футболистов пришли жирафы и зебры.
А вот как все выглядело в тот день. Леониду Слуцкому явно нравится быть в зоопарке. Гостей, кстати, вежливо предупредили: «Не делайте резких движений и не кричите громко».
После такой фотосессии «Витесс» одержал волевую победу, обыграв «Фортуну» со счетом 4:2. Матч был посвящен 75-летию битвы за Арнем.
Сам Слуцкий позже выложил свою версию командной фотографии.
Андрей Санталов