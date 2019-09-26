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18:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-футболист сыграл стриптизера в эротическом триллере (фото)

В кино карьера складывается лучше.

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Источник: РИА "Новости"

Хесус Москера, игравший в системе «Атлетика», «Малаги» и «Бетиса», переключился с футбола на кино. Бывший защитник недавно снялся в сериале Toy Boy, который скоро выйдет на испанском ТВ.

Москера сыграл в сериале стритизера, которого обвиняют в убийстве. С типажом продюсеры Toy Boy, кажется, угадали.

Во время загрузки произошла ошибка.

Жанр сериала заявлен как эротический триллер.

Во время загрузки произошла ошибка.

За время футбольной карьеры Москера не пробился в Ла Лигу и в прошлом году завершил спортивную деятельность.

«Всегда думал, что посвящу себя футболу, но сейчас я не скучаю по нему. Мне нравится то, чем я теперь занимаюсь», — сказал Москера в интервью радио Cadena SER.

Андрей Санталов

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