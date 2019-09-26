Экс-футболист сыграл стриптизера в эротическом триллере (фото)

Хесус Москера, игравший в системе «Атлетика», «Малаги» и «Бетиса», переключился с футбола на кино. Бывший защитник недавно снялся в сериале Toy Boy, который скоро выйдет на испанском ТВ. Москера сыграл в сериале стритизера, которого обвиняют в убийстве. С типажом продюсеры Toy Boy, кажется, угадали.

За время футбольной карьеры Москера не пробился в Ла Лигу и в прошлом году завершил спортивную деятельность.



«Всегда думал, что посвящу себя футболу, но сейчас я не скучаю по нему. Мне нравится то, чем я теперь занимаюсь», — сказал Москера в интервью радио Cadena SER.



Андрей Санталов