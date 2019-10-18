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15:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Рибери не узнал себя в игре FIFA 20 (фото)

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери потроллил разработчиков игры FIFA 20 от компании EA Sports.

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Источник: Reuters

«Недавно играл с детьми в FIFA 20. Хэй, EA Sports, а кто этот парень?» — подписал француз фото в твиттере.

Во время загрузки произошла ошибка.

На твит Рибери откликнулись разработчики PES 2020 — конкурента FIFA 2020.

«Хэй, Франк! А этого парня ты знаешь?».

Во время загрузки произошла ошибка.

36-летний Рибери в этом сезоне забил два гола и отдал одну голевую передачу в 7 матчах серии А. «Фиорентина» занимает 8-е место в чемпионате Италии.

Андрей Санталов

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