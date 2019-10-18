Рибери не узнал себя в игре FIFA 20 (фото)

Источник: Reuters

«Недавно играл с детьми в FIFA 20. Хэй, EA Sports, а кто этот парень?» — подписал француз фото в твиттере.

На твит Рибери откликнулись разработчики PES 2020 — конкурента FIFA 2020.



«Хэй, Франк! А этого парня ты знаешь?».