Рибери не узнал себя в игре FIFA 20 (фото)
Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери потроллил разработчиков игры FIFA 20 от компании EA Sports.
Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери потроллил разработчиков игры FIFA 20 от компании EA Sports.
«Недавно играл с детьми в FIFA 20. Хэй, EA Sports, а кто этот парень?» — подписал француз фото в твиттере.
На твит Рибери откликнулись разработчики PES 2020 — конкурента FIFA 2020.
«Хэй, Франк! А этого парня ты знаешь?».
36-летний Рибери в этом сезоне забил два гола и отдал одну голевую передачу в 7 матчах серии А. «Фиорентина» занимает 8-е место в чемпионате Италии.
Андрей Санталов