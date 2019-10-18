Роналдиньо отдал пас не глядя в товарищеском матче (видео)
Волшебник вернулся на поле.
Волшебник вернулся на поле.
Звезда мирового футбола Роналдиньо прилетел в Колумбию на несколько товарищеских матчей.
Бразилец уже сыграл за «Санта Фе» против «Атлетико Насьональ», в этой встрече он восхитил зрителей голевым пасом не глядя на Хосе Кайседо.
Матч в Боготе посетили 18 тысяч болельщиков. Во время встречи на поле выбегали дети, чтобы обняться с Роналдиньо.
Еще один матч в Колумбии Роналдиньо сыграет 20 октября.
Ранее появилась информация, что правительство Бразилии изъяло у футболиста паспорт за неоплаченные штрафы, но ситуацию удалось разрешить, и Роналдиньо снова стал выездным.
Андрей Санталов