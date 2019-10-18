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17:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналдиньо отдал пас не глядя в товарищеском матче (видео)

Волшебник вернулся на поле.

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Звезда мирового футбола Роналдиньо прилетел в Колумбию на несколько товарищеских матчей.

Бразилец уже сыграл за «Санта Фе» против «Атлетико Насьональ», в этой встрече он восхитил зрителей голевым пасом не глядя на Хосе Кайседо.

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Матч в Боготе посетили 18 тысяч болельщиков. Во время встречи на поле выбегали дети, чтобы обняться с Роналдиньо.

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Еще один матч в Колумбии Роналдиньо сыграет 20 октября.

Ранее появилась информация, что правительство Бразилии изъяло у футболиста паспорт за неоплаченные штрафы, но ситуацию удалось разрешить, и Роналдиньо снова стал выездным.

Андрей Санталов

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