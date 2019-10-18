Роналдиньо отдал пас не глядя в товарищеском матче (видео)

Звезда мирового футбола Роналдиньо прилетел в Колумбию на несколько товарищеских матчей.



Бразилец уже сыграл за «Санта Фе» против «Атлетико Насьональ», в этой встрече он восхитил зрителей голевым пасом не глядя на Хосе Кайседо.



Матч в Боготе посетили 18 тысяч болельщиков. Во время встречи на поле выбегали дети, чтобы обняться с Роналдиньо.