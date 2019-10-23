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18:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду получает больше денег за посты в инстаграме, чем за игру в футбол

Удивительные цифры.

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Источник: Reuters

Звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду больше зарабатывает постами в соцсетях, чем непосредственно футболом. К такому выводу пришла компания Hopper HQ, анализирующая деятельность в соцсетях.

Так, по их данным португалец зарабатывает на рекламе в своем инстаграме 47,8 млн долларов в год, тогда как его зарплата в «Ювентусе» — 34 млн.

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По заработкам в инстаграме Роналду занимает первое место в мире. В среднем за один пост Криштиану получает 975 тысяч долларов, что выше расценок таких селебрити, как Кайли Дженнер, Селены Гомес и Эмили Ратайковски. Среди брендов, которые португалец рекламирует у себя — Clear Haircare, Nike и Six Pad Europe.

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Лионель Месси на постах в инстаграме зарабатывает в два раза меньше своего главного конкурента — 23,3 млн долларов.

У Роналду также больше всего подписчиков в инстаграме — 186 млн.

Андрей Санталов

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