Роналду получает больше денег за посты в инстаграме, чем за игру в футбол
Удивительные цифры.
Удивительные цифры.
Звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду больше зарабатывает постами в соцсетях, чем непосредственно футболом. К такому выводу пришла компания Hopper HQ, анализирующая деятельность в соцсетях.
Так, по их данным португалец зарабатывает на рекламе в своем инстаграме 47,8 млн долларов в год, тогда как его зарплата в «Ювентусе» — 34 млн.
По заработкам в инстаграме Роналду занимает первое место в мире. В среднем за один пост Криштиану получает 975 тысяч долларов, что выше расценок таких селебрити, как Кайли Дженнер, Селены Гомес и Эмили Ратайковски. Среди брендов, которые португалец рекламирует у себя — Clear Haircare, Nike и Six Pad Europe.
Лионель Месси на постах в инстаграме зарабатывает в два раза меньше своего главного конкурента — 23,3 млн долларов.
У Роналду также больше всего подписчиков в инстаграме — 186 млн.
Андрей Санталов