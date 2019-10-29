Шварценеггер предложил называть Роналду «Терминатором»

Известный голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер в интервью BBC сообщил, что звездному форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду можно дать звучное прозвище.



«В НБА у нас есть игрок, которого называют Терминатором. А вот в футболе я не думаю, что так кого-то называют. Почему бы не начать с кого-то? Есть Роналду. Надо почаще его так называть, и это прозвище за ним закрепится», — сообщил Шварценеггер.