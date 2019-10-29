Шварценеггер предложил называть Роналду «Терминатором»
Криштиану это понравилось, но он отказался.
Криштиану это понравилось, но он отказался.
Известный голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер в интервью BBC сообщил, что звездному форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду можно дать звучное прозвище.
«В НБА у нас есть игрок, которого называют Терминатором. А вот в футболе я не думаю, что так
Сам Роналду поблагодарил, но отказался быть новым «Терминатором».
«Спасибо, Арнольд, но только ты всегда будешь Терминатором», — написал португалец в сторис инстаграма.
Андрей Санталов