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15:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Шварценеггер предложил называть Роналду «Терминатором»

Криштиану это понравилось, но он отказался.

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Источник: Reuters

Известный голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер в интервью BBC сообщил, что звездному форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду можно дать звучное прозвище.

«В НБА у нас есть игрок, которого называют Терминатором. А вот в футболе я не думаю, что так кого-то называют. Почему бы не начать с кого-то? Есть Роналду. Надо почаще его так называть, и это прозвище за ним закрепится», — сообщил Шварценеггер.

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Сам Роналду поблагодарил, но отказался быть новым «Терминатором».

«Спасибо, Арнольд, но только ты всегда будешь Терминатором», — написал португалец в сторис инстаграма.

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Андрей Санталов

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