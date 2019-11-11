В Аргентине по крыше стадиона прогулялся лев (видео)
Технология дополненной реальности творит чудеса.
Технология дополненной реальности творит чудеса.
«Эстудиантес» подготовили необычное шоу на открытие нового стадиона. С помощью технологии дополненной реальности по крыше арены прогулялся огненный лев. Его увидели как телезрители, так и болельщики на стадионе — на экране стадиона.
В мае по такой же технологии в Южной Корее на бейсбольный стадион «прилетел» дракон.
«Эстудиантес» вернулись на свой стадион 14 лет спустя. Старая арена была разрушена в 2007-м, но по соображениям безопасности клуб не играл на ней с 2005-го.
В первой домашней игре на «Хорхе Луис Хирши» команда, которой управляет Хуан Себастьян Верон, одержала победу со счетом 1:0.
Андрей Санталов