«Барселона» показала, как Шакира отреагировала на гол «Ливерпуля» в ЛЧ (видео)

«Барселона» представили мини-трейлер документального сериала под названием «День матча». В ролик показана жена Жерара Пике с детьми.



Сын Милан в приведенном диалоге говорит Шакире, что если счет останется таким же же (2:0 в пользу «Ливерпуля»), то это ничего не изменит, и «Барселона» выйдет в финал Лиги чемпионов. И в этот момент англичане забили третий гол.