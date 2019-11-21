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17:46 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» показала, как Шакира отреагировала на гол «Ливерпуля» в ЛЧ (видео)

Эмоции жены Жерара Пике.

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Источник: AP 2019

«Барселона» представили мини-трейлер документального сериала под названием «День матча». В ролик показана жена Жерара Пике с детьми.

Сын Милан в приведенном диалоге говорит Шакире, что если счет останется таким же же (2:0 в пользу «Ливерпуля»), то это ничего не изменит, и «Барселона» выйдет в финал Лиги чемпионов. И в этот момент англичане забили третий гол.

Во время загрузки произошла ошибка.

Возможно, что в полной версии фильма зрители увидят реакцию Шакиры и на четвертый гол «Ливерпуля» в том матче. Документальный сериал, состоящий из 8 серий, выйдет на Rakuten TV 29 ноября.

В «Дне матча» покажут эксклюзивное видео о 8 ключевых матчах каталонского клуба в сезоне-2018/19.

Андрей Санталов

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