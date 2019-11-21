«Барселона» показала, как Шакира отреагировала на гол «Ливерпуля» в ЛЧ (видео)
Эмоции жены Жерара Пике.
Эмоции жены Жерара Пике.
«Барселона» представили
Сын Милан в приведенном диалоге говорит Шакире, что если счет останется таким же же (2:0 в пользу «Ливерпуля»), то это ничего не изменит, и «Барселона» выйдет в финал Лиги чемпионов. И в этот момент англичане забили третий гол.
Возможно, что в полной версии фильма зрители увидят реакцию Шакиры и на четвертый гол «Ливерпуля» в том матче. Документальный сериал, состоящий из 8 серий, выйдет на Rakuten TV 29 ноября.
В «Дне матча» покажут эксклюзивное видео о 8 ключевых матчах каталонского клуба в сезоне-2018/19.
Андрей Санталов