Конте дал совет игрокам «Интера», как заниматься сексом
Внезапно.
Внезапно.
Главный тренер «Интера» Антони Конте в интервью французской газете L'Equipe рассказал, что советует своим футболистам в сексуальной жизни.
По мнению тренера, в дни перед матчами игроки должны прикладывать минимум усилий, чтобы не тратить слишком много сил. Оптимальная позиция для них, по версии Конте, — быть снизу.
Конте возглавил «Интер» этим летом, и его команда уже стала в Италии главным преследователем «Ювентуса». После 12 туров в серии А «нерадзурри» отстают от «Юве» на одно очко.
Андрей Санталов