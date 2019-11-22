Конте дал совет игрокам «Интера», как заниматься сексом

Главный тренер «Интера» Антони Конте в интервью французской газете L'Equipe рассказал, что советует своим футболистам в сексуальной жизни.



По мнению тренера, в дни перед матчами игроки должны прикладывать минимум усилий, чтобы не тратить слишком много сил. Оптимальная позиция для них, по версии Конте, — быть снизу.