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19:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Конте дал совет игрокам «Интера», как заниматься сексом

Внезапно.

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Источник: Reuters

Главный тренер «Интера» Антони Конте в интервью французской газете L'Equipe рассказал, что советует своим футболистам в сексуальной жизни.

По мнению тренера, в дни перед матчами игроки должны прикладывать минимум усилий, чтобы не тратить слишком много сил. Оптимальная позиция для них, по версии Конте, — быть снизу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Конте возглавил «Интер» этим летом, и его команда уже стала в Италии главным преследователем «Ювентуса». После 12 туров в серии А «нерадзурри» отстают от «Юве» на одно очко.

Андрей Санталов

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