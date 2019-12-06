В Шотландии на тренировку футбольной команды пришли олени (видео)

После такой новости количество подписчиков у твиттера «Форт Уильямса» выросло до 20 тысяч.



Животные периодически попадают на стадионы и там оказываются в центре внимания. Так, прошлым летом в Австралии матч женских команд оживил приход кенгуру. Во время перерыва животное заняло место у ворот и даже попробовало пару раз отбить мяч.