Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
Динамо
Футбол. Премьер-лига
19:30
Арсенал Т
Локомотив
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Брест
Футбол. Зарубежный
22:30
Айнтрахт Ф
Герта
Футбол. Зарубежный
22:45
Ним
Лион
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Вильярреал
Атлетико
Все события
Фоторепортажи
14Дзюба продавил Кутепова, «Зенит» победил «Спартак»
7Месси в шестой раз стал обладателем «Золотого мяча»
18:15 (мск), источник: Sportmail.ru

В Шотландии на тренировку футбольной команды пришли олени (видео)

Удивлены даже местные.

Наверх
Источник: Reuters

Команда «Форт Уильямс», выступающая в пятой по силе лиге Шотландии, попала в новости. Клуб сообщил в своем твиттере, что тренировку команды вчера пришлось прервать из-за… оленей.

Во время загрузки произошла ошибка.

После такой новости количество подписчиков у твиттера «Форт Уильямса» выросло до 20 тысяч.

Животные периодически попадают на стадионы и там оказываются в центре внимания. Так, прошлым летом в Австралии матч женских команд оживил приход кенгуру. Во время перерыва животное заняло место у ворот и даже попробовало пару раз отбить мяч.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Русские парни провалились на старте финала Гран-при
Русские гандболистки отомстили шведкам на ЧМ за чемпионат Европы
АЕК звал Слуцкого, но подпишет Карреру
Экс-первая ракетка мира завершит карьеру после Australian Open
Президент «Реала» предложил создать европейскую Суперлигу
Поветкин оказался тяжелее соперника перед поединком 7 декабря
Назван состав мужской сборной России на эстафету в Эстерсунде
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь