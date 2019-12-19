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12:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду сравнил свой прыжок с джордановским (фото)

Имеет право.

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Источник: AFP 2019

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду эффектно забил гол в матче с «Сампдорией». Португалец завис в воздухе и отправил мяч в ворота головой. После игры Криштиану сравнил свой прыжок с прыжком легенды НБА Майкла Джордана.

«CR7 Air Jordan!» — написал Роналду в инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

34-летний Криштиану выпрыгнул на 71 сантиметр и пробил с высоты 2,56 метра.

«Такое обычно видишь в НБА, Роналду завис в воздухе на полтора часа», — пошутил тренер «Сампдории» Клаудио Раньери.

Португальский нападающий забил 10-й гол в 14 матчах серии А, в гонке бомбардиров он делит второе место с Ромелу Лукаку («Интер») и Жоао Педро («Кальяри»).

«Ювентус» победил 2:1 и вышел на первое место в чемпионате Италии.

Андрей Санталов

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