Роналду сравнил свой прыжок с джордановским (фото)

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду эффектно забил гол в матче с «Сампдорией». Португалец завис в воздухе и отправил мяч в ворота головой. После игры Криштиану сравнил свой прыжок с прыжком легенды НБА Майкла Джордана. «CR7 Air Jordan!» — написал Роналду в инстаграме.

34-летний Криштиану выпрыгнул на 71 сантиметр и пробил с высоты 2,56 метра.



«Такое обычно видишь в НБА, Роналду завис в воздухе на полтора часа», — пошутил тренер «Сампдории» Клаудио Раньери.



Португальский нападающий забил 10-й гол в 14 матчах серии А, в гонке бомбардиров он делит второе место с Ромелу Лукаку («Интер») и Жоао Педро («Кальяри»).



«Ювентус» победил 2:1 и вышел на первое место в чемпионате Италии.



Андрей Санталов