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12:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Зе Луиш вырубил соперника ударом ногой по голове (видео)

Это было жестко.

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Источник: AFP 2019

Форвард «Порту» Зе Луиш грубо сыграл в матче 1/8 финала Кубка Португалии против «Санта-Клары». Бывший игрок «Спартака» пытался пробить ножницами в первом тайме, но попал ногой по затылку полузащитника Нене.

Во время загрузки произошла ошибка.

Зе Луиш сразу извинился перед соперником, которого нокаутировал. Нене унесли с поля на носилках и отправили в больницу. У игрока подозрение на сотрясение мозга, газета Record сообщает также, что у него частичная потеря памяти и зрения.

Во время загрузки произошла ошибка.

За этот удар Зе Луиш получил желтую карточку. «Порту» победил 1:0 и прошел в четвертьфинал Кубка страны.

Андрей Санталов

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