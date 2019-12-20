Зе Луиш вырубил соперника ударом ногой по голове (видео)

Форвард «Порту» Зе Луиш грубо сыграл в матче 1/8 финала Кубка Португалии против «Санта-Клары». Бывший игрок «Спартака» пытался пробить ножницами в первом тайме, но попал ногой по затылку полузащитника Нене.

Зе Луиш сразу извинился перед соперником, которого нокаутировал. Нене унесли с поля на носилках и отправили в больницу. У игрока подозрение на сотрясение мозга, газета Record сообщает также, что у него частичная потеря памяти и зрения.