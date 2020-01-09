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13:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Кроос забил гол прямым ударом с углового (видео)

Заметил ошибку вратаря.

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Источник: AP 2019

Полузащитник «Реала» Тони Кроос красиво открыл счет в полуфинале Суперкубка Испании с «Валенсией». Немецкий футболист пошел подавать угловой в первом тайме и увидел, что голкипер Жауме Доменек слишком далеко вышел из ворот, чтобы что-то объяснить своим защитникам.

Кроос быстро пробил по пустым воротам, и вратарь «Валенсии» не успел отбить его удар.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Валенсия» так и не пришла в себя после курьезного гола и позволила забить сопернику еще два мяча, ответив лишь одним в самом конце матча. «Реал» победил со счетом 3:1 и вышел в финал.

Второй финалист Суперкубка Испании станет известен в матче «Барселона» — «Атлетико».

Андрей Санталов

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