Тренер «Уотфорда» отбился от волков во время отпуска в Румынии

Главный тренер «Уотфорда» Найджел Пирсон однажды отбился от стаи волков в Трансильвании. Об этой истории недавно вспомнили в подкасте Питера Крауча. Стюарт Пирс раньше работал с Пирсоном в молодежной сборной Англии и рассказывал, что его помощник любил проводить отпуск в пеших походах.



В один из таких отпусков Пирсон отправился в Румынию, где в одиночку шел через горы, хотя его предупреждали, что там есть медведи и волки. И в один момент его действительно окружила стая волков, Найджел прижался к дереву, чтобы его никто не атаковал со спины, затем выдавил глаз одному волку и сломал челюсть другому. И животные отступили".