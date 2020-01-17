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18:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер «Уотфорда» отбился от волков во время отпуска в Румынии

Удивительная история.

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Источник: AP 2020

Главный тренер «Уотфорда» Найджел Пирсон однажды отбился от стаи волков в Трансильвании. Об этой истории недавно вспомнили в подкасте Питера Крауча. Стюарт Пирс раньше работал с Пирсоном в молодежной сборной Англии и рассказывал, что его помощник любил проводить отпуск в пеших походах.

В один из таких отпусков Пирсон отправился в Румынию, где в одиночку шел через горы, хотя его предупреждали, что там есть медведи и волки. И в один момент его действительно окружила стая волков, Найджел прижался к дереву, чтобы его никто не атаковал со спины, затем выдавил глаз одному волку и сломал челюсть другому. И животные отступили".

Во время загрузки произошла ошибка.

Сам Пирсон раньше рассказывал об этой истории, но без подробностей. Известно также, что один из отпусков он провел, путешествуя с рюкзаком по Индии.

Найджел возглавил «Уотфорд» 6 декабря и был номинирован на приз лучшему тренеру месяца. При Пирсоне команда проиграла лишь один раз и ушла из зоны вылета АПЛ.

Андрей Санталов

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