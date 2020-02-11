Дочь Роналду помогает Криштиану качать пресс (видео)

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился семейным видео с подписчиками в соцсетях. Португалец показал, как 2-летняя дочь Алана помогает ему качать пресс.

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Роналду часто любит тренироваться дома, чтобы поддерживать себя в форме. Криштиану забил 20 голов и отдал 2 передачи в 20 матчах серии А в этом сезоне. 5 февраля португальцу исполнилось 35 лет.

В прошедшем туре чемпионата Италии Роналду отличился в матче с «Вероной», но его команда уступила 1:2. Теперь «Ювентус» занимает 2-е место в серии А.