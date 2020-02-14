Дортмунд продолжит забивать и пропускать: прогноз на матч «Боруссия» — «Айнтрахт»
Немецкий футбол — праздник для болельщика.
Немецкий футбол — праздник для болельщика.
2020 год убедил окончательно: где дортмундская «Боруссия», там и много голов. После зимнего перерыва команда Фавра играет сама и дает другим: во всех 5 матчах с ее участием забивалось минимум 5 мячей! Тут, конечно, сильно помог трансфер Холанда: норвежец успел отличиться 8 раз в 4 матчах, пока его серия не прервалась в прошлой игре с «Байером» (3:4).
Несмотря на поражение от леверкузенцев, Дортмунд остался на третьей позиции, до лидирующей «Баварии» — 4 очка. Конкуренция за места в Лиге чемпионов при этом в бундеслиге тоже в разгаре.
«Айнтрахт»
Да, Франкфурт тоже любит много забивать (как и большинство команд в Германии). В трех последних матчах из пяти было забито три мяча и больше. Так что в плане ставок тут все просто: берем сегодня «обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,72» в БК Betcity.
Андрей Санталов