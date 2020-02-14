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17:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Дортмунд продолжит забивать и пропускать: прогноз на матч «Боруссия» — «Айнтрахт»

Немецкий футбол — праздник для болельщика.

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Источник: AFP 2020

2020 год убедил окончательно: где дортмундская «Боруссия», там и много голов. После зимнего перерыва команда Фавра играет сама и дает другим: во всех 5 матчах с ее участием забивалось минимум 5 мячей! Тут, конечно, сильно помог трансфер Холанда: норвежец успел отличиться 8 раз в 4 матчах, пока его серия не прервалась в прошлой игре с «Байером» (3:4).

Футбол

Германия 2019/2020
Тур 22, 14.02.2020, 22:30

Боруссия Д-Айнтрахт Ф-

Несмотря на поражение от леверкузенцев, Дортмунд остался на третьей позиции, до лидирующей «Баварии» — 4 очка. Конкуренция за места в Лиге чемпионов при этом в бундеслиге тоже в разгаре.

«Айнтрахт» из-за провала в ноябре-декабре идет 9-м в таблице, отставая от зоны еврокубков на 7 очков. Хотя в этом году команда в полном порядке: уже два раза обыгран «Лейпциг», взято 10 очков из 12 возможных, а в последнем туре был разгромлен «Аугсбург» (5:0).

Да, Франкфурт тоже любит много забивать (как и большинство команд в Германии). В трех последних матчах из пяти было забито три мяча и больше. Так что в плане ставок тут все просто: берем сегодня «обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,72» в БК Betcity.

Андрей Санталов

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