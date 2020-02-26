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17:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Португалец сделал фигуру Роналду из шоколада (видео)

Она весит 120 кг!

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Источник: AP 2020

На карнавале в португальском городе Овар выставили шоколадную фигуру Криштиану Роналду. Статую ростом 187 см и весом 120 кг сделал кондитер Жорже Кардозу в свое свободное время на фабрике в Швейцарии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кардозу сделал такую фигуру в память о победе сборной Португалии на Евро-2016 и роли Криштиану в сборной. На работу у кондитера ушло 200 часов.

«Все эти годы я экспериментировал, я все хотел сделать большую, реалистичную фигуру», — цитирует автора работы MSN.

Позже статуя Роналду, целиком состоящая из шоколада, будет выставлена в музее Криштиану на Мадейре.

Андрей Санталов

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