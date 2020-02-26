Португалец сделал фигуру Роналду из шоколада (видео)

На карнавале в португальском городе Овар выставили шоколадную фигуру Криштиану Роналду. Статую ростом 187 см и весом 120 кг сделал кондитер Жорже Кардозу в свое свободное время на фабрике в Швейцарии.

Кардозу сделал такую фигуру в память о победе сборной Португалии на Евро-2016 и роли Криштиану в сборной. На работу у кондитера ушло 200 часов.



«Все эти годы я экспериментировал, я все хотел сделать большую, реалистичную фигуру», — цитирует автора работы MSN.



Позже статуя Роналду, целиком состоящая из шоколада, будет выставлена в музее Криштиану на Мадейре.



Андрей Санталов