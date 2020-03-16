В Бразилии игроки вышли в масках в знак протеста против проведения чемпионата (фото)

Игроки «Гремио» выразили недовольство тем, что футбольные власти в Бразилии не остановили турниры в стране из-за коронавируса. Футболисты и тренер Ренато Порталуппи вышли в масках на игру против «Сан-Луиза» в лиге Гаушу.

«Этот протест подчеркивает наше стремление сделать паузу в чемпионате. Жизнь должна быть в приоритете», — заявил директор «Гремио» Паоло Луз.

Матч на стадионе «Гремио» прошел без зрителей, хозяева победили со счетом 3:2.

«Во всем мире остановили матчи — почему бы так же не сделать в Бразилии? Таков был наш посыл, надеюсь, к нему прислушаются. Здравый смысл должен возобладать», — приводит слова Порталуппи BBC Sport.

Лига Гаушу — чемпионат штата Риу-Гранди-ду-Сул, она входит в топ-4 лиг Бразилии.