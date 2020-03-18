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12:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист сделал предложение своей девушке во время домашнего карантина (фото)

Романтично.

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Источник: AFP 2020

Полузащитник «Мальорки» Лаго Джуниор сделал предложение своей девушке Фабиоле в присутствии маленькой дочки. Футболист предложил руку и сердце во время домашнего карантина, который введен в Испании из-за коронавируса.

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«Моя любовь, у меня был план сделать это в другой компании, с семьей, друзьями и в другом месте, но обстоятельства вынудили сделать иначе», — написал Лаго в инстаграме.

Джуниор с 2015 года играет за «Мальорку», он выступал за нее в сегунде и во второй лиге, а в этом сезоне забил победный гол в ворота мадридского «Реала».

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Андрей Санталов

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