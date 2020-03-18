Футболист сделал предложение своей девушке во время домашнего карантина (фото)

«Моя любовь, у меня был план сделать это в другой компании, с семьей, друзьями и в другом месте, но обстоятельства вынудили сделать иначе», — написал Лаго в инстаграме.



Джуниор с 2015 года играет за «Мальорку», он выступал за нее в сегунде и во второй лиге, а в этом сезоне забил победный гол в ворота мадридского «Реала».