Роналду раскритиковали за фото у бассейна в карантине

Бывший президент «Ювентуса» Джованни Кобольи Джильи резко отозвалcя о звезде туринцев Криштиану Роналду, который улетел в Португалию во время карантина.



«Ситуация в “Ювентусе” стала сложнее, когда Криштиану улетел. Он сказал, что отправился в Португалию ради своей матери, но сейчас, похоже, он просто занят фотографиями у бассейна. Для него сделали исключение, и остальные игроки тоже захотели уехать. Все должны были оставаться на карантине. Не понимаю, почему некоторые футболисты хотели покинуть Италию. Когда они вернутся, им будет сложнее набрать форму, потому что они должны будут провести еще 14 дней на карантине», — приводит слова 75-летнего Джильи Diario As.