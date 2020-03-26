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16:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду раскритиковали за фото у бассейна в карантине

Криштиану досталось.

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Источник: РИА "Новости"

Бывший президент «Ювентуса» Джованни Кобольи Джильи резко отозвалcя о звезде туринцев Криштиану Роналду, который улетел в Португалию во время карантина.

«Ситуация в “Ювентусе” стала сложнее, когда Криштиану улетел. Он сказал, что отправился в Португалию ради своей матери, но сейчас, похоже, он просто занят фотографиями у бассейна. Для него сделали исключение, и остальные игроки тоже захотели уехать. Все должны были оставаться на карантине. Не понимаю, почему некоторые футболисты хотели покинуть Италию. Когда они вернутся, им будет сложнее набрать форму, потому что они должны будут провести еще 14 дней на карантине», — приводит слова 75-летнего Джильи Diario As.

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«Ювентус» отправил всех своих игроков на домашний карантин после того, как у Даниэле Ругани выявили коронавирус. При этом клуб разрешил Криштиану улететь на родину, так как его мама недавно перенесла инсульт. Позже Роналду позировал на нескольких фотографиях, в том числе для инстаграма своей сестры.

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Помимо Ругани в «Ювентусе» коронавирусом заразились Пауло Дибала и Блез Матюиди. Известно, что кроме Роналду из Италии улетели еще 4 футболиста туринского клуба, включая Гонсало Игуаина.

Андрей Санталов

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