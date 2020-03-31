Роналдиньо сыграл в ножной волейбол в тюрьме (видео)

Знаменитый бразильский футболист Роналдиньо продолжает находиться в парагвайской тюрьме. В интернет попало видео, как экс-игрок «Барселоны» проводит свободное время. В паре с одним из заключенных Роналдиньо сыграл в ножной футбол.

Бразилец был задержан в Парагвае со своим братом при попытке попасть в страну по поддельным паспортам. Роналдиньо может провести в заключении до 6 месяцев.



В тюрьме легенда «Барселоны» отметил 40-летие и сыграл в мини-футбольном турнире, где забил 5 голов и отдал 6 передач в одном матче.



Андрей Санталов