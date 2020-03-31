Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.03
Слуцк
Динамо Брс
01
Футбол. Зарубежный
28.03
Славия М
БАТЭ
21
Футбол. Зарубежный
28.03
Минск
Динамо Мн
32
Футбол. Зарубежный
28.03
Городея
Шахтер С
02
Футбол. Зарубежный
29.03
Ислочь
Смолевичи
10
Футбол. Зарубежный
29.03
Неман
Витебск
20
Все события
Фоторепортажи
23Первая победа Слуцкого в «Рубине»
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
14:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналдиньо сыграл в ножной волейбол в тюрьме (видео)

Легенда в порядке.

Наверх
Источник: AP 2020

Знаменитый бразильский футболист Роналдиньо продолжает находиться в парагвайской тюрьме. В интернет попало видео, как экс-игрок «Барселоны» проводит свободное время.

В паре с одним из заключенных Роналдиньо сыграл в ножной футбол.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бразилец был задержан в Парагвае со своим братом при попытке попасть в страну по поддельным паспортам. Роналдиньо может провести в заключении до 6 месяцев.

В тюрьме легенда «Барселоны» отметил 40-летие и сыграл в мини-футбольном турнире, где забил 5 голов и отдал 6 передач в одном матче.

Андрей Санталов

Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
«Очень стыдно»: игрок АПЛ нарушил карантин и устроил ДТП
Роналдо, Буффон и еще 10 великих футболистов, не выигрывавших ЛЧ
Американский нокаутер может заменить Хабиба. Что будет с UFC 249
«Ювентус» может продать Криштиану Роналду из-за коронавируса
Роковой удар: красотка из UFC, оказавшаяся на грани увольнения
Испанцы оценили совет Лукашенко пить водку и играть в футбол
На AliExpress рухнули цены. Последний день глобальной распродажи
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь