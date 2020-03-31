Роналдиньо сыграл в ножной волейбол в тюрьме (видео)
Легенда в порядке.
Легенда в порядке.
Знаменитый бразильский футболист Роналдиньо продолжает находиться в парагвайской тюрьме. В интернет попало видео, как
В паре с одним из заключенных Роналдиньо сыграл в ножной футбол.
Бразилец был задержан в Парагвае со своим братом при попытке попасть в страну по поддельным паспортам. Роналдиньо может провести в заключении до 6 месяцев.
В тюрьме легенда «Барселоны» отметил 40-летие и сыграл в
Андрей Санталов