Текущие события
Футбол. Зарубежный
1.05
Смолевичи
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
2.05
Минск
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
2.05
Рух
Городея
Футбол. Зарубежный
2.05
Динамо Мн
Слуцк
Футбол. Зарубежный
3.05
Белшина
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
3.05
Витебск
Славия М
Все события
Фоторепортажи
18Звезды «Спартака» 90-х. Редкие кадры игроков красно-белых в молодости
27Лучшие спортивные фото 2020 года
15:39 (мск), источник: Sportmail.ru

В Германии болельщики устанавливают свои картонные копии на стадионе (фото)

Пустых трибун не будет.

Наверх
Источник: Reuters

Болельщики менхенгладбахской «Боруссии» запустили кампанию «Оставайтесь дома. Будьте на трибунах». За 19 евро можно отправить свою фотографию, и типография изготовит вашего картонного двойника. Часть собранных денег пойдет в фонд поддержки болельщиков, которым нужна помощь во время пандемии коронавируса.

Клуб поддержал инициативу болельщиков. Количество заказов уже превысило 10 тысяч, на домашнем стадионе «Боруссии» уже установлено более 3 тысяч картонных копий. Всего на арене 54 тысячи зрительских мест.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ожидается, что бундеслига возобновит чемпионат в мае. Матчи будут проходить без зрителей, на одной игре может находиться не более 213 человек (включая футболистов и технический персонал).

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее идею с продажей виртуальных билетов для картонных болельщиков реализовало брестское «Динамо» в Белоруссии.

Андрей Санталов

Боруссия М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Из каких команд РПЛ чаще всего выгоняли тренеров
Брызгалов: Зачем этот Парад победы? Давно уже все изменилось
Клубы ФНЛ проголосовали за досрочное завершение сезона
Овечкин признан лучшим левым нападающим в истории НХЛ
L’Equipe: «ПСЖ» — чемпион Франции сезона-2019/20
Одноклассники покажут все бои Хабиба Нурмагомедова в UFC
«Тоттенхэм» обошёл «Ман Сити» в звании самого дорогого клуба АПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь