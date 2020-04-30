В Германии болельщики устанавливают свои картонные копии на стадионе (фото)

Болельщики менхенгладбахской «Боруссии» запустили кампанию «Оставайтесь дома. Будьте на трибунах». За 19 евро можно отправить свою фотографию, и типография изготовит вашего картонного двойника. Часть собранных денег пойдет в фонд поддержки болельщиков, которым нужна помощь во время пандемии коронавируса.



Клуб поддержал инициативу болельщиков. Количество заказов уже превысило 10 тысяч, на домашнем стадионе «Боруссии» уже установлено более 3 тысяч картонных копий. Всего на арене 54 тысячи зрительских мест.