В Германии болельщики устанавливают свои картонные копии на стадионе (фото)
Пустых трибун не будет.
Пустых трибун не будет.
Болельщики менхенгладбахской «Боруссии» запустили кампанию «Оставайтесь дома. Будьте на трибунах». За 19 евро можно отправить свою фотографию, и типография изготовит вашего картонного двойника. Часть собранных денег пойдет в фонд поддержки болельщиков, которым нужна помощь во время пандемии коронавируса.
Клуб поддержал инициативу болельщиков. Количество заказов уже превысило 10 тысяч, на домашнем стадионе «Боруссии» уже установлено более 3 тысяч картонных копий. Всего на арене 54 тысячи зрительских мест.
Ожидается, что бундеслига возобновит чемпионат в мае. Матчи будут проходить без зрителей, на одной игре может находиться не более 213 человек (включая футболистов и технический персонал).
Ранее идею с продажей виртуальных билетов для картонных болельщиков реализовало брестское «Динамо» в Белоруссии.
Андрей Санталов