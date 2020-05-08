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13:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Сон Хын Мин прошел военные сборы в Южной Корее (фото)

Морской пехотинец из «Тоттенхэма».

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Источник: Reuters

Южнокорейскйй форвард Сон Хын Мин воспользовался паузой в чемпионате Англии из-за пандемии коронавируса и прошел военные сборы на родине.

Как победителю Азиатских игр нападающему сделали исключение: вместо обязательного призыва в армию на 21 месяц, Сон Хын Мину надо было лишь пройти трехнедельные сборы. Футболист провел это время на базе морских пехотинцев на острове Чеджу, показав при этом один из лучших результатов в стрельбе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь Сон хын Мин вернется в Лондон на следующей неделе, где отправится на 14-дневный карантин.

Андрей Санталов

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