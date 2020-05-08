Сон Хын Мин прошел военные сборы в Южной Корее (фото)

Южнокорейскйй форвард Сон Хын Мин воспользовался паузой в чемпионате Англии из-за пандемии коронавируса и прошел военные сборы на родине.



Как победителю Азиатских игр нападающему сделали исключение: вместо обязательного призыва в армию на 21 месяц, Сон Хын Мину надо было лишь пройти трехнедельные сборы. Футболист провел это время на базе морских пехотинцев на острове Чеджу, показав при этом один из лучших результатов в стрельбе.