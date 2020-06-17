Футболист АПЛ посадит 3000 деревьев за каждую победу клуба
Вот это челлендж.
Вот это челлендж.
Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин поддержал экологическую инициативу организации One Tree Planted. Футболист пообещал высаживать по 3000 деревьев за каждую победу «канониров» в оставшейся части сезона.
«В детстве я проводил много времени с дедушкой в Барселоне. Мы сажали с ним деревья в саду, ходили играть в лес, так что эта тема очень близка мне», — рассказал Бельерин.
Организация One Tree Planted пытается снизить эффект, который оказывает выбросы углекислого газа в атмосферу. Новые деревья, в частности, будут высажены в дождевых лесах Амазонии, пострадавших от пожаров в 2019 году.
«Арсенал» занимает 9-е место в АПЛ, до конца сезона «канонирам» осталось провести 10 матчей.
Андрей Санталов