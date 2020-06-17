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18:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист АПЛ посадит 3000 деревьев за каждую победу клуба

Вот это челлендж.

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Источник: AFP 2020

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин поддержал экологическую инициативу организации One Tree Planted. Футболист пообещал высаживать по 3000 деревьев за каждую победу «канониров» в оставшейся части сезона.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В детстве я проводил много времени с дедушкой в Барселоне. Мы сажали с ним деревья в саду, ходили играть в лес, так что эта тема очень близка мне», — рассказал Бельерин.

Организация One Tree Planted пытается снизить эффект, который оказывает выбросы углекислого газа в атмосферу. Новые деревья, в частности, будут высажены в дождевых лесах Амазонии, пострадавших от пожаров в 2019 году.

«Арсенал» занимает 9-е место в АПЛ, до конца сезона «канонирам» осталось провести 10 матчей.

Андрей Санталов

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