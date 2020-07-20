Расстроенный Гвардиола заговорил с пустым креслом в матче с «Арсеналом» (видео)

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола попал в забавную ситуацию в матче Кубка Англии с «Арсеналом». В конце первого тайма при счете 0:1 расстроенный Гвардиола обратился с монологом к пустующему креслу по соседству.

Возможно, Гвардиола был недоволен тем, как его команда прессингует соперника. Перед тем, как забить первый гол, игроки «Арсенала» сделали 18 передач (большинство у своей штрафной). В твиттере болельщики предположили, что Пепу не хватает Микеля Артета, работавшего раньше его помощником.

Победа со счетом 2:0 вывела «Арсенал» в финал Кубка Англии, где 1 августа он встретится с «Челси». Успех в этом турнире позволит «канонирам» попасть в групповой этап Лиги Европы.