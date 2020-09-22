Mail.ru Group бесплатно покажет все матчи чемпионатов Испании и Италии

Источник: AP 2020

Все игры сезона 2020/21 в высоком качестве можно будет посмотреть в Одноклассниках, во ВКонтакте, на Смотри Mail.ru и Спорте Mail.ru. Права на показ игр были приобретены у компании «Телеспорт».

Пользователи Mail.ru Group увидят все матчи Серии А и Ла Лиги — это 1500 часов футбола. Игры можно будет посмотреть и в прямом эфире, и в записи. Некоторые матчи будут доступны в режиме «интершум» — без комментаторов.

Также будут доступны видеонарезки лучших моментов матчей.

«Среди наших пользователей много любителей футбола. Прошлый сезон Ла Лиги и Серии А во ВКонтакте и Одноклассниках набрал более 450 млн просмотров. Мы рады, что в этом году показываем чемпионаты полностью и сразу на нескольких наших площадках: значит, еще больше болельщиков смогут следить за любимой игрой там, где им удобно», — прокомментировала Марина Краснова, директор платформы Видео, Mail.ru Group.

<iframe width="560" height="315" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen frameborder="0" src="https://player-smotri.mail.ru?viewMode=external&brandsafety=&channel=news&startId=1009695&noSound=1&place_id=article&autoplay=1&streamId=mediaproject_in_article_news"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Все матчи и лучшие моменты Ла Лиги и Серии А будут собраны на видеовитрине ОК, ВКонтакте, в специальных разделах на Смотри Mail.ru и Спорте Mail.ru. Смотреть футбол болельщики смогут на любых устройствах, даже на умных телевизорах (с помощью приложения ОК Видео).

Кроме того, болельщики смогут смотреть трансляции в плеере Mail.ru Group на сайте «Телеспорта».