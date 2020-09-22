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12:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Mail.ru Group бесплатно покажет все матчи чемпионатов Испании и Италии

С 22 сентября любители футбола смогут бесплатно посмотреть все матчи чемпионатов Испании и Италии онлайн.

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Источник: AP 2020

Все игры сезона 2020/21 в высоком качестве можно будет посмотреть в Одноклассниках, во ВКонтакте, на Смотри Mail.ru и Спорте Mail.ru. Права на показ игр были приобретены у компании «Телеспорт».

Пользователи Mail.ru Group увидят все матчи Серии А и Ла Лиги — это 1500 часов футбола. Игры можно будет посмотреть и в прямом эфире, и в записи. Некоторые матчи будут доступны в режиме «интершум» — без комментаторов.

Также будут доступны видеонарезки лучших моментов матчей.

«Среди наших пользователей много любителей футбола. Прошлый сезон Ла Лиги и Серии А во ВКонтакте и Одноклассниках набрал более 450 млн просмотров. Мы рады, что в этом году показываем чемпионаты полностью и сразу на нескольких наших площадках: значит, еще больше болельщиков смогут следить за любимой игрой там, где им удобно», — прокомментировала Марина Краснова, директор платформы Видео, Mail.ru Group.

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Все матчи и лучшие моменты Ла Лиги и Серии А будут собраны на видеовитрине ОК, ВКонтакте, в специальных разделах на Смотри Mail.ru и Спорте Mail.ru. Смотреть футбол болельщики смогут на любых устройствах, даже на умных телевизорах (с помощью приложения ОК Видео).

Кроме того, болельщики смогут смотреть трансляции в плеере Mail.ru Group на сайте «Телеспорта».

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