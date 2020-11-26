Мир прощается с Диего Марадоной (фото)

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В начале ноября Марадона был госпитализирован, позже стало известно, что у него обнаружили субдуральную гематому. Врачи сделали футболисту операцию на мозге. 12 ноября его выписали из больницы. Врачи отмечали, что футболист находится в сознании.

В среду у Марадоны произошел сердечный приступ. Спасти его не удалось.

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур.

Диего Марадона — один из лучших футболистов XX века. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья», «Ньюэллс Олд Бойз».

За сборную Аргентины провел 113 матчей и забил 50 голов. Марадона — чемпион мира по футболу, серебряный призер чемпионата мира, двукратный чемпион Италии, обладатель Кубка УЕФА, обладатель Кубка Италии, обладатель Кубка Испании, обладатель почетного «Золотого мяча».