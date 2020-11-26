Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
ЦСКА
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
20:55
Вольфсбергер
Динамо З
Футбол. Еврокубки
20:55
ЦСКА Сф
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
20:55
Мольде
Арсенал
Футбол. Еврокубки
20:55
Брага
Лестер
Футбол. Еврокубки
20:55
АЕК
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
20:55
Спарта П
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:55
Лилль
Милан
Футбол. Еврокубки
20:55
Маккаби Тель-Авив
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
20:55
Карабах
Сивасспор
Футбол. Еврокубки
20:55
ЛАСК
Антверпен
Футбол. Еврокубки
20:55
Гент
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
20:55
Слован Л
Хоффенхайм
Футбол. Еврокубки
23:00
ЧФР
Рома
Футбол. Еврокубки
23:00
Дандолк
Рапид В
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
23:00
Ницца
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
23:00
Стандард Л
Лех
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Бенфика
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСВ
ПАОК
Футбол. Еврокубки
23:00
Гранада
Омония
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
Риека
Футбол. Еврокубки
23:00
АЗ
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Лудогорец
Все события
Фоторепортажи
21Мир прощается с Диего Марадоной
11Сборная России впервые в истории проиграла Турции
14:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Мир прощается с Диего Марадоной (фото)

25 ноября в возрасте 60 лет скончался легендарный аргентинский футболист Диего Марадона.

Наверх
21
фотография
21
фотография
21
фотография

В начале ноября Марадона был госпитализирован, позже стало известно, что у него обнаружили субдуральную гематому. Врачи сделали футболисту операцию на мозге. 12 ноября его выписали из больницы. Врачи отмечали, что футболист находится в сознании.

В среду у Марадоны произошел сердечный приступ. Спасти его не удалось.

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур.

Диего Марадона — один из лучших футболистов XX века. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья», «Ньюэллс Олд Бойз».

За сборную Аргентины провел 113 матчей и забил 50 голов. Марадона — чемпион мира по футболу, серебряный призер чемпионата мира, двукратный чемпион Италии, обладатель Кубка УЕФА, обладатель Кубка Италии, обладатель Кубка Испании, обладатель почетного «Золотого мяча».

Во время загрузки произошла ошибка.
Мы вообще не верили в «Локо», а это наш лучший клуб в ЛЧ
«Как он пел!» Воспоминания наших игроков о Диего Марадоне
«Аталанта» победила на «Энфилде», Конте уступил Зидану. Обзор ЛЧ
Церемонию прощания с Марадоной посетят около миллиона человек
«Локомотив» призвал уважать мнение Черчесова
В «Атлетико» возмутились тем, что судья матча говорил по-русски
Тренер предложил вывести из обращения 10-й номер в футболе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь