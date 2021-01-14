Испытание для Зидана: анонс матча «Реал» — «Атлетик»

«Реал» притормозил после блестящей серии побед в декабре. Ничьи с такими аутсайдерами, как «Эльче» и «Осасуна», снова спровоцировали вопросы, могут ли мадридцы менять ход непростых матчей. Как только перестает забивать Бензема, у «Реала» проблемы. У Карима 8 мячей в Ла Лиге, других бомбардиров нет. У Модрича, Казмемиро и Вальверде по три гола. Чего ждать сейчас от Азара, непонятно, еще один игрок атаки Асенсио тоже нестабилен. Зидан в последнее время мало подключает игроков обоймы, Винисиус крепко осел на лавке, хотя бразилец не впечатлял, когда ему давали шансы.



«Атлетик» пока сыграл только один матч при новом тренере Марселино. Баски уступили «Барселоне» 2:3, по нему больших выводов не сделаешь. Известно, что Марселино предпочитает играть по схеме 4−4−2 с упором на контратаки. Так он добился успеха с «Валенсией» три года назад. С прежним тренером Гаритано «Атлетик» забивал немного, но и пропускал мало — чуть больше гола за игру. Баски достаточно редко позволяли бить в створ своих ворот, но голкиперу Симону надо прибавлять — по сэйвам он последний в Ла Лиге.