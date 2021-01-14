Испытание для Зидана: анонс матча «Реал» — «Атлетик»
Эль класико под угрозой срыва.
Эль класико под угрозой срыва.
«Реал» притормозил после блестящей серии побед в декабре. Ничьи с такими аутсайдерами, как «Эльче» и «Осасуна», снова спровоцировали вопросы, могут ли мадридцы менять ход непростых матчей. Как только перестает забивать Бензема, у «Реала» проблемы. У Карима 8 мячей в Ла Лиге, других бомбардиров нет. У Модрича, Казмемиро и Вальверде по три гола. Чего ждать сейчас от Азара, непонятно, еще один игрок атаки Асенсио тоже нестабилен. Зидан в последнее время мало подключает игроков обоймы, Винисиус крепко осел на лавке, хотя бразилец не впечатлял, когда ему давали шансы.
«Атлетик» пока сыграл только один матч при новом тренере Марселино. Баски уступили «Барселоне» 2:3, по нему больших выводов не сделаешь. Известно, что Марселино предпочитает играть по схеме 4−4−2 с упором на контратаки. Так он добился успеха с «Валенсией» три года назад. С прежним тренером Гаритано «Атлетик» забивал немного, но и пропускал мало — чуть больше гола за игру. Баски достаточно редко позволяли бить в створ своих ворот, но голкиперу Симону надо прибавлять — по сэйвам он последний в Ла Лиге.
Если вернуться к «Реалу», то интересно, где Зидан будет искать возможности для прогресса команды. Тренер перестал доверять многим игрокам запаса. Йович уезжает в бундеслигу, Эдегору, вернувшемуся из «Сосьедада», не дают игровое время. Иско, Одриосола, Милитао и Родриго тоже осели на лавке. Известно, что в Малагу на Суперкубок не полетел Карвахаль, его на правом краю обороны заменит Васкес или Начо.
«Реал» выиграл Суперкубок Испании год назад в таком же формате, но получается, Зидану надо защищать титул, в противном случае снова пойдут разговоры о кризисе в мадридском клубе. А тут еще Рамос не продлевает контракт… Однако повторить успех будет сложно, для возрастных лидеров нынешний график — не подарок. К тому же соперник воодушевлен, ему до трофея осталось два матча. Баски выигрывали Суперкубок в 2015-м, и для них это был настоящий праздник. «Барселона», кстати, с трудом прошла «Сосьедад» в своем полуфинале. БК Winline на то, что «Атлетик» не проиграет «Реалу» в основное время, дает коэффициент 2,17.
Андрей Санталов