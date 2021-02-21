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11:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Новая дуэль Ибрагимовича и Лукаку: анонс матча «Милан» — «Интер»

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Источник: AP 2020
Футбол

Италия 2020/2021
Тур 23, 21.02.2021, 17:00

Милан-Интер-

«Милан» здорово пошумел в этом сезоне и лидировал в серии А на протяжении аж 18 туров, но сейчас начинает сдавать позиции. В этом году «россонери» проиграли 3 матча — на один больше, чем за весь 2020-й. Это по-прежнему достаточно молодая команда, и где-то она должна была упереться в стену. Златан, конечно, все еще крут, но если он не забивает и у Ребича не получается отличиться, то с голами бывает туго. В четверг «Милан» играл в Лиге Европы и позволил «Црвене Звезде» уйти от поражения (причем итальянцы были в большинстве). Но Пиоли дал там отдохнуть многим игрокам основы, так что этот результат не особо показателен.

«Интер» вовсю пользуется преимуществами своего положения. «Нерадзурри» вылетели из всех кубковых турниров и теперь играют в комфортном графике по меркам этого сезона. Конте снова показал, как классно его команда умеет подстраиваться под соперника. В этом году на его счет уже есть победы над «Ювентусом», «Миланом» и «Лацио». «Интер» — самая результативная команда серии А, что неудивительно, ведь здесь играет самый убийственный дуэт форвардов Лаутаро — Лукаку (27 голов в серии А).

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Сегодняшнее дерби — это, безусловно, дуэль между Лукаку и Ибрагимовичем. Оба игрока сцепились и наговорили друг другу гадостей в недавней кубковой встрече, интересно, будут ли они себя сдерживать в этот раз. Что касается собственно футбола, тут у двух звезд интересное соперничество. Несмотря на некоторые проблемы с реализацией, у бельгийского форварда 16 голов и 4 передачи в 21 матче серии А в этом сезоне. Лукаку соперничает с Роналду за звание лучшего бомбардира. Златан, хоть и пропустил много игр, сенсационно идет по графику больше гола за матч: 14 голов в 12 матчах.

«Интер» успешно играет против «Милана» в последние годы. 5 из 6 последних дерби остались за «нерадзурри». В этом сезоне, правда, победа в первом круге была за командой Пиоли благодаря дублю Ибрагимовича. А вот более свежая встреча в Кубке Италии порадовала уже болельщиков «Интера». Команда Конте выглядит явным фаворитом и здесь, однако в дерби исход все-таки часто бывает сложно угадать. При этом оба миланских клуба много забивают в этом сезоне, а оборона — не самая надежная линия у них. Голы тут должны быть, БК Winline предлагает на ставку обе забьют коэффициент 1,6.

Андрей Санталов

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