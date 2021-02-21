Новая дуэль Ибрагимовича и Лукаку: анонс матча «Милан» — «Интер»
Главная игра дня.
Главная игра дня.
«Милан» здорово пошумел в этом сезоне и лидировал в серии А на протяжении аж 18 туров, но сейчас начинает сдавать позиции. В этом году «россонери» проиграли 3 матча — на один больше, чем за весь 2020-й. Это
«Интер» вовсю пользуется преимуществами своего положения. «Нерадзурри» вылетели из всех кубковых турниров и теперь играют в комфортном графике по меркам этого сезона. Конте снова показал, как классно его команда умеет подстраиваться под соперника. В этом году на его счет уже есть победы над «Ювентусом», «Миланом» и «Лацио». «Интер» — самая результативная команда серии А, что неудивительно, ведь здесь играет самый убийственный дуэт форвардов Лаутаро — Лукаку (27 голов в серии А).
Сегодняшнее дерби — это, безусловно, дуэль между Лукаку и Ибрагимовичем. Оба игрока сцепились и наговорили друг другу гадостей в недавней кубковой встрече, интересно, будут ли они себя сдерживать в этот раз. Что касается собственно футбола, тут у двух звезд интересное соперничество. Несмотря на некоторые проблемы с реализацией, у бельгийского форварда 16 голов и 4 передачи в 21 матче серии А в этом сезоне. Лукаку соперничает с Роналду за звание лучшего бомбардира. Златан, хоть и пропустил много игр, сенсационно идет по графику больше гола за матч: 14 голов в 12 матчах.
«Интер» успешно играет против «Милана» в последние годы. 5 из 6 последних дерби остались за «нерадзурри». В этом сезоне, правда, победа в первом круге была за командой Пиоли благодаря дублю Ибрагимовича. А вот более свежая встреча в Кубке Италии порадовала уже болельщиков «Интера». Команда Конте выглядит явным фаворитом и здесь, однако в дерби исход
Андрей Санталов