Новая дуэль Ибрагимовича и Лукаку: анонс матча «Милан» — «Интер»

«Милан» здорово пошумел в этом сезоне и лидировал в серии А на протяжении аж 18 туров, но сейчас начинает сдавать позиции. В этом году «россонери» проиграли 3 матча — на один больше, чем за весь 2020-й. Это по-прежнему достаточно молодая команда, и где-то она должна была упереться в стену. Златан, конечно, все еще крут, но если он не забивает и у Ребича не получается отличиться, то с голами бывает туго. В четверг «Милан» играл в Лиге Европы и позволил «Црвене Звезде» уйти от поражения (причем итальянцы были в большинстве). Но Пиоли дал там отдохнуть многим игрокам основы, так что этот результат не особо показателен.



«Интер» вовсю пользуется преимуществами своего положения. «Нерадзурри» вылетели из всех кубковых турниров и теперь играют в комфортном графике по меркам этого сезона. Конте снова показал, как классно его команда умеет подстраиваться под соперника. В этом году на его счет уже есть победы над «Ювентусом», «Миланом» и «Лацио». «Интер» — самая результативная команда серии А, что неудивительно, ведь здесь играет самый убийственный дуэт форвардов Лаутаро — Лукаку (27 голов в серии А).